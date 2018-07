Sem espaço no Fluminense, Robinho é o novo reforço do América-MG

Contratado para liderar o processo de recuperação do América-MG no Campeonato Brasileiro da Série A, o treinador Adílson Batista recebeu, um dia depois de ser anunciado e apresentado, seu primeiro reforço. Nesta quarta-feira, o Coelho oficializou a aquisição do atacante Robinho, ex-Fluminense, por empréstimo até o fim da atual temporada, em dezembro.

Revelado pelo Atibaia-SP em 2016, o jogador de 23 anos teve passagens por Confiança-SE e Figueirense, clube no qual se destacou em 2017, despertando o interesse do Tricolor das Laranjeiras. Pelo Fluminense, foram 21 jogos disputados e dois gols marcados, sendo sua última partida dia 7 de junho, na derrota para o Flamengo, pela competição nacional.

A estreia do mais novo reforço, no entanto, não deve ser na próxima partida do América-MG, nesta quinta-feira (26), diante do Internacional, no Independência. Isso porque Robinho ainda necessita da realização de exames médicos para ter sua contratação aprovada, como acontece de praxe. No fim de 2017, o atacante sofreu uma fissura no pé direito e nesta temporada atuou pouco por opção técnica.

Assim que estiver à disposição de Adílson Batista, Robinho terá de lidar com a competição interna para ser escalado, uma vez que o elenco do Coelho conta com outros seis atletas para o setor ofensivo. Justamente por esse motivo, a diretoria deve voltar sua atenções, agora, para a defesa, procurando reforços e peças de reposição a fim de reencontrar o caminho dos triunfos depois de cinco partidas sem vencer.