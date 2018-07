Atlético-PR anuncia contratação do lateral-esquerdo Márcio Azevedo, ex-Shaktar Donetsk

O Atlético-PR anunciou oficialmente, através de suas redes sociais, a contratação do lateral esquerdo Márcio Azevedo, de 32 anos. Ele ficou livre para assinar com o Furacão depois que seu contrato com o Shakhtar Donetsk acabou, em junho. O vínculo com o clube paranaense é válido até o final de 2019.

O lateral já havia atuado pelo Furacão entra 2008 e 2010, onde disputou 97 partidas e marcou 3 gols, conquistando o Campeonato Paranaense de 2009.

"É um prazer voltar para casa. Estou muito feliz por mais uma oportunidade com a camisa do Atlético. No período em que joguei aqui, fui muito feliz. É muito bom voltar ao time que você conhece e sabe da grandeza. Espero que nesse retorno possa novamente viver coisas boas com toda a equipe", disse.

Após a saída de Thiago Carleto, o Atlético-PR foi atrás de Márcio, já que contava apenas com Renan Lodi para a lateral esquerda. A experiência na Europa deve fazer diferença, segundo o jogador.

''Em termos de jogo, estou mais experiente. Passei quase seis anos da minha vida na Europa, aprendi bastante e também fui muito feliz lá. Mas o torcedor vai continuar vendo aquele Azevedo que jogou sempre com muita raça'', comentou.

Márcio deve esperar seu nome ser publicado no BID da CBF para pode fazer sua reestreia com a camisa rubro negra. O próximo compromisso da equipe paranaense é pela Sul-Americana, na quinta feira (26), contra o Peñarol, às 19h30, na Arena da Baixada, e você acompanha tudo aqui, pela VAVEL.