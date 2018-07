Geninho valoriza empate obtido pelo Avaí em Fortaleza mesmo com atuação abaixo do esperado

Google Plus

Em várias partidas nesta Série B, o Avaí criou mais chances que o adversário e acabou não obtendo o resultado esperado. Nesta terça-feira (24), porém, o time finalizou apenas cinco vezes, contra 18 do líder Fortaleza, acertou a meta só uma vez, mas garantiu um precioso empate por 1 a 1 no Castelão. De pênalti, Dodô abriu o placar para os mandantes, e Guga, da mesma forma, assegurou a igualdade ao Leão da Ilha.

O técnico Geninho admitiu que a atuação do Avaí não foi das mais empolgantes, mas celebrou a conquista de um resultado importante longe de casa.

"Era um jogo difícil, falávamos isso anteriormente, um adversário qualificado, tanto que está há tempo na liderança e têm jogadores de qualidade. Tivemos dificuldades e acho que não fizemos um jogo do nível que fizemos antes, pela dificuldade e pela produção menor do que vínhamos fazendo. O gol muito cedo foi um problema grande, que deu calma ao Fortaleza. De todos os jogos que fizemos, foi o jogo que mais sofremos, que o adversário mais chegou ao gol. Como acontece em outras partidas, desta vez meu goleiro pegou e fizemos um. É para se comemorar, e pelo campeonato embolado, um ponto pode fazer diferença", ressaltou.

Geninho fez mudanças na segunda etapa em busca do resultado, porém deu o crédito pelo resultado conquistado aos jogadores, pelo esforço e vontade que demonstraram.

"Volto orgulhoso não pela mexida, mas tenho que fazer algo ali. Time perdendo, fui arriscar, colocar o time para frente, mudar o posicionamento. Fortaleza bem encaixado, tinha que tentar o algo novo. Sair da mesmice. Mérito não é meu, é dos jogadores, que correram, buscaram o resultado, acreditara. Saio muito satisfeito pelo resultado. Premiou a entrega. Se não fez um grande jogo, se entregou bastante, e isso é importante", disse.

Com 27 pontos, o Avaí se manteve na quarta colocação, com a mesma pontuação de outros três times que estão fora do G-4 - Vila Nova, Atlético-GO e Coritiba. O Leão volta a campo na sexta-feira (28) para enfrentar o vice-líder CSA, na Ressacada, às 19h15.