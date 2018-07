Luiz Antonio deixa a Chapecoense e acerta com o Al-Shabab, da Arábia Saudita

Google Plus

O volante da Chapecoense Luiz Antonio foi confirmado como novo reforço do Al-Shabab, da Arábia Saudita. O jogador irá passar por exames médicos para poder assinar o contrato, que será de três anos. A negociação foi feita pelo empresário Leandro Lima, e deverá render cerca de R$ 1,5 milhão para os cofres do Verdão.

Um dos fatores decisivos para a confirmação da oferta foi o alto salário oferecido pelo clube árabe. O atleta já viajou para Eslovênia, onde encontrará os novos companheiros, que estão em preparação para o início da temporada.

Sem Luiz Antonio, que era titular no elenco alviverde, o técnico Gilson Kleina deve escalar o volante argentino Canteros para repor a posição. O próximo jogo da Chape será contra o Botafogo, na quinta-feira (26), no estádio Nilton Santos,pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.