Jogo Corinthians x Cruzeiro AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: Jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2018, disputado na Arena do Corinthians.

Fique aí torcedor! Alguns minutos antes do apito inicial da partida voltaremos com todos os detalhes para que você perca nada da partida.

Mano Menezes por sua vez também montou o time em um 4-2-3-1 com: Fábio, Lucas Romero, Dedé, Léo, Egídio; Henrique, Ariel Cabral; Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta; Barcos.

Para a partida, Osmar Loss manteve o 4-2-3-1 com: Cássio; Fagner, Léo Santos, Henrique, Danilo Avelar; Gabriel, Douglas; Romero, Jadson, Clayson; Jonathas.

Histórico de partidas: Os últimos 8 jogos entre as equipes marcam 3 vitórias para o time paulista, 3 empates e apenas 2 vitórias para a Raposa.

Henrique e Ariel Cabral cumpriram suspensão e estarão de volta como titulares. Sassá e Fred continuam fora por estarem lesionados.

Já por parte do Cruzeiro, o técnico Mano Menezes disse que vai poupar alguns jogadores para a partida contra o Corinthians.

O volante Douglas, recém contratado do Fluminense, pode ser o titular no lugar de Renê Jr, que está lesionado.

O alvinegro paulista conta com algumas baixas no seu elenco por vendas, dentre eles estão: Rodriguinho, Pablo e Malcom.

(Foto: Vinnicius Silva / Cruzeiro)

"Estamos felizes por conseguirmos esses seis pontos depois da parada da Copa. Sabemos que não é bom começar perdendo os jogos. Precisamos melhorar coisas, isso não pode acontecer. Precisamos trabalhar cada vez mais, detectar os erros que estamos cometendo e tentar melhorar essa parte", alertou.

Por parte do Cruzeiro que falou foi Lucas Romero falou sobre as duas vitórias e também mostrou certa preocupação com o trabalho do time.

Depois de vencer as duas partidas na volta do Brasileirão, a Raposa atualmente ocupa o quarto lugar e luta para se manter com a posição.

(Foto: Rodrigo Vessoni / Meu Timão)

"Era natural um desmanche em um time que teve tantas conquistas como o Corinthians no ano passado, um time que fez um turno de Campeonato Brasileiro que talvez vamos demorar um tempo para ver alguém fazer. Na nossa avaliação, as perdas foram até demoradas", pontuou.

Osmar Loss afirmou no quadro 1x1 do Seleção SporTV que vê a saída de alguns jogadores do Corinthians como natural, e também disse que talvez cheguem reforços.

Após derrota no Clássico Majestoso no sábado, a equipe paulista deve contar com mudanças no time titular para a próxima partida.

Boa noite torcedor! Na noite desta quarta-feira (25) você acompanha a partida entre Corinthians e Cruzeiro ao vivo pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo acontece na Arena Corinthians, em São Paulo, às 21h45.