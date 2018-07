Wilson defende pênalti no fim e Coritiba vence Goiás no Serra Dourada

O Coritiba venceu, nessa terça-feira (24), a primeira partida fora de casa, derrubando uma sequência de sete jogos sem perder do Goiás na Série B do Campeonato Brasileiro. Nathan marcou o único gol do duelo, aos 28 do segundo tempo.

O inicio de jogo foi aberto, com chances para os dois lados, onde as equipes criaram boas jogadas ofensivas. A primeira tentativa foi dos mandantes, aos quatro, com um chute forte de Giovanni que foi defendido por Wilson.

Com 18 minutos, foi a vez do Coxa atacar, e quase abrir o placar. Após boa jogada de Belusso, o camisa 30 fez o passe para Yan Sasse, que pegou de primeira na entrada da pequena área. A bola raspou o travessão e foi pra fora.

Em mais uma jogada, dessa vez aos 27, William Matheus não conseguiu afastar o cruzamento e deixou Michael livre na área. O atacante tentou driblar o goleiro, que levou a melhor no lance e impediu a jogada.

No último lance do primeiro tempo, Leandro Silva arriscou uma finalização cruzada, que levou perigo, passando ao lado direito do gol de Marcos.

A etapa final do confronto começou com uma boa oportunidade desperdiçada para o Esmeraldino. Em um lance pelo alto, aos 11, Maranhão ganhou dos zagueiros e fez um passe para Michael, que passou pelo marcador e chutou, obrigando Wilson a defender com a perna direita.

O prata da casa Nathan, que entrou no lugar de Alisson Farias, conseguiu abrir o placar para o Coxa-Branca com 28 minutos. Depois de um cruzamento de Leandro Silva e um corta-luz de Guilherme Parede, o jovem de 19 anos pegou bem na bola e não desperdiçou.

O Alviverde Goiano foi pra cima em busca do empate e tentou estabelecer uma pressão nos minutos finais da partida. Já nos acréscimos o Goiás teve um pênalti a seu favor, após William Matheus botar a mão na bola em uma disputa com Jacó. Após muita reclamação e expulsão de Bruno Moraes, Giovanni cobrou e Wilson defendeu, garantindo a vitória do Coxa.

O resultado deixa o Coritiba em 6º lugar, com 27 pontos. Já o Verdão permanece com 24, caindo para a 9ª posição. Os clubes voltam a campo no próximo sábado (28), para a 18ª rodada do Brasileiro. Às 19h30, os coritibanos recebem a Ponte Preta, no Couto Pereira. Mais cedo, às 16h30, o Esmeraldino enfrenta, no Serra Dourada, o Oeste.