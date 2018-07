Após primeira vitória fora de casa, jogadores do Coritiba projetam sequência na Série B

O Coritiba finalmente conseguiu sua primeira vitória fora de seus domínios na Série B do Campeonato Brasileiro, ao vencer o Goiás por 2 a 1, no Estádio Olímpico, e de quebra ainda acabou com a sequência invicta do clube esmeraldino. O Goleiro Wilson foi o herói da partida, defendendo um pênalti aos 49 do segundo tempo.



"Felizmente consegui fazer a defesa. (A vitória) Quase escapa mais uma vez, por detalhe. São essas desatenções em alguns jogos que a gente está sofrendo. Poderíamos estar melhor na competição. Agora é a retomada da confiança em um momento complicado. Uma derrota hoje complicaria nossa situação na tabela”, disse.



Já o zagueiro Rafael Lima ressaltou o equilíbrio do time durante a partida, não caindo na pressão adversária, segurando o resultado e matando o jogo quando teve a oportunidade.



"O que prevaleceu foi o equilíbrio da equipe. É saber sofrer, saber que o Goiás teria o momento dele, mas que saberíamos defender bem”, comentou.



Já o técnico Eduardo Baptista, que tinha se mostrado insatisfeito com os resultados das últimas partidas, exaltou a equipe e falou um pouco sobre a grande defesa de Wilson, no apagar das luzes.

"Ficamos contentes. Sou pé do chão, mas estou muito feliz. Os atletas acreditaram. Agora temos um jogo difícil contra a Ponte. Os atletas sofreram também com as más atuações. Saímos felizes, precisávamos de um resultado e de um grande jogo. Quando teve o pênalti eu pensei que o Coritiba tem o Wilson. Um cara espetacular, líder, de postura. Fiquei tranquilo, avisei do rebote e tinha certeza que o Wilson ia pegar", comemorou.



O Coritiba agora tenta engatar uma sequência boa no campeonato para alcançar o G-4 da Série B contra a Ponte Preta, sábado (28), às 19h, no Couto Pereira.