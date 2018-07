Criciúma empata com CRB em Maceió e permanece no Z-4

INCIDENCIAS: Partida válida pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro de 2018, no estádio Rei Pelé, em Maceió/AL

Na noite desta terça-feira (24), CRB e Criciúma se enfrentaram no Rei Pelé pela 17ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Concorrentes diretos na briga contra o rebaixamento, os dois times estavam pressionados e precisavam da vitória para ganhar fôlego no campeonato. Porém, mesmo precisando da vitória, pouco criaram e o placar permaneceu fechado. Pior para o Tigre, que continua no Z4 e vê seus rivais subirem na tabela.

Após um início muito disputado e com faltas duras, o CRB tomou a iniciativa e procurava ser mais participativo no campo de ataque. Com mais posse de bola, o time de Doriva exigiu boa defesa de Luiz aos 26 minutos, quando Leílson arrematou de fora da área, e após desvio no marcador, quase encobriu o goleiro.

Depois de um começo um pouco lento, o Criciúma conseguiu equilibrar as ações e pôs mais dificuldade para o CRB conseguir mandar na partida. Sem conseguir chegar com perigo, o time alagoano viu seu goleiro realizar uma sequência de duas importantes defesas na segunda parte da primeira etapa. Nicolas invadiu a área e chutou rasteiro, exigindo intervenção do goleiro João Carlos. Logo após, estava bem colocado para não dar rebote em tentativa de Marlon Freitas.

Com pouca criatividade nas duas equipes, a torcida regatiana não demorou para vaiar os mandantes, que foi para o intervalo ouvindo gritos de ''time sem vergonha''.

O segundo tempo começou da mesma maneira que o primeiro terminou, um jogo truncado e com poucas oportunidades de gol. Mesmo com as mudanças, o time de Doriva não conseguiu se impor, cabendo ao Criciúma manter mais volume de jogo, porém sem assustar.

Após quase toda segunda a etapa passar sem muitas emoções, o Tigre teve a grande chance nos acréscimos, quando Alex Maranhão num rápido contra ataque finalizou cruzado, exigindo boa defesa de João Carlos. O goleiro salvou o Galo da Praia da derrota, e fez o time catarinense armargar mais uma rodada na zona de rebaixamento.

Com o resultado, o CRB vai a 19 pontos, cai três posições e fica na entrada do Z4. Já o Criciúma, chega aos 17 pontos, desce uma colocação, e vê outra chance de sair da zona vermelha ser perdida.

Os dois times voltam a campo sábado para a 18ª rodada da Série B. O Galo, novamente em casa enfrenta o Londrina, enquanto o Criciúma, também em casa, recebe o Vila Nova.