Lateral Artur deixa o Criciúma e acerta com time da Ucrânia

O Criciúma encontra mais um problema para a sequência da Série B. Ainda na zona de rebaixamento faltando duas rodadas para o fim do primeiro turno, o técnico Mazola Júnior vê outra baixa em seu plantel. Vindo por empréstimo do Internacional, Artur recebeu uma oferta do Vorskla, da primeira divisão da Ucrânia, e não joga mais pelo Tigre.

O lateral esquerdo havia disputado apenas um jogo pela equipe catarinense, na derrota por 2 a 1 para o Goiás fora de casa. Ainda neste ano, ele foi titular na campanha do Brasil de Pelotas que rendeu um vice-campeonato no Gauchão, também emprestado pelo Inter.

A negociação foi conduzida pelo Colorado, que deve continuar com um percentual do atleta de 23 anos em caso de futura negociação.

Com isso, o treinador carvoeiro segue com dores de cabeça para conseguir escalar o time. O departamento médico a cada rodada que passa fica mais inchado, ao todo, são seis jogadores em desfalque por lesão. E, além disso, na próxima rodada a dupla de zaga titular estará suspensa por terceiro cartão amarelo. São adversidades que Mazola precisará se virar para conseguir passar por cima nos próximos compromissos da competição.