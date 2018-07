Milton Cruz elogia elenco do Figueirense após vitória: "Mais qualidade que muitos adversários"

O Figueirense venceu o Vila Nova na noite desta terça-feira (25) por 2 a 1 e conseguiu arrancar três pontos no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. O time da casa subiu para o terceiro lugar e voltou para o G-4 da competição após gols de Cleberson e Patrick. Maguinho descontou. O técnico do Figueirense, Milton Cruz, elogiou a qualidade dos jogadores após a partida.

O time da casa começou melhor o primeiro tempo, atacando e buscando espaços no rival. O gol não demorou para sair. Aos cinco minutos, na cobrança de escanteio, Cleberson cabeceou para o fundo da rede adversária. O Vila Nova não parou, foi forte na parte ofensiva para chegar ao ataque do Figueirense e tentar o empate com Mateus Anderson e Alan Mineiro. Aos 29, o time da casa ampliou; em uma jogada de contra-ataque, Maikon Leite recebeu e cruzou para Patrick, que cabeceou sem chances para o goleiro Mateus.

No segundo tempo, muitas chances para ambos os times. O Figueirense continuou com a postura ofensiva para tentar o terceiro gol, mas mesmo com as tentativas de Ferrareis e Juninho, foi o Vila Nova quem marcou. Aos 26 minutos, Maguinho dominou cruzamento da esquerda e chutou cruzado, sem chances para Denis. Ao final da segunda etapa, o Figueira segurou a pressão dos visitantes e o jogo terminou em 2 a 1 para o time da casa.

O técnico do Figueirense, Milton Cruz, falou sobre o trabalho de jovens jogadores e a importância do apoio da torcida. "Nós temos uma equipe, temos jogadores de qualidade, por isso eles ficaram aí, o Patrick, o Kauê, o Henrique, colocamos eles para jogar no aspirante para pegar ritmo de jogo, então to feliz pelo Henrique ter feito primeiro gol comigo, Patrick também e o Kauê estrear hoje no primeiro jogo profissional. São jogadores que tem o futuro grande, que precisam de carinho e a gente procura fazer isso. Então acho que o Figueirense está de parabéns pelo trabalho perfeito na base. É importante sair na frente, porque a maioria vem jogar bem fechado. Estou feliz pelo resultado, conseguir uma vitória para o nosso torcedor que veio hoje, nos apoiou, nos incentivou do começo ao fim. Espero que possamos ter o carinho deles ate o final", afirmou o técnico.

Milton também exaltou jogadas de bola parada, que foram decisivas na vitória desta terça-feira (24). "Quando a gente tinha posse de bola, a gente fazia o lançamento na frente, então a distância era muito grande pro pessoal que tava atrás marcando.Também a velocidade do Maikon (Leite). Foi assim que saiu o segundo gol, de uma jogada assim e o primeiro gol de um escanteio. Nosso time tem muito mais qualidade que muitos adversários, todos elogiam. Quem acompanha o dia a dia sabe que a gente treina bastante bola parada. Tem que ser trabalhada", destacou.

O próximo confronto do Figueirense é o Paysandu na sexta-feira (27) às 21h30 pela 18ª rodada da Série B no estádio Curuzu. Já o Vila Nova joga mais uma vez em Santa Catarina: vai para o Heriberto Hulse enfrentar o Criciúma no sábado (28) às 19h.