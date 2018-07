Flamengo busca acabar com jejum de vitórias contra grande paulista como visitante pelo Brasileiro

Google Plus

Nessa quarta-feira (25), o Flamengo enfrentará o Santos, na Vila Belmiro às 21h45, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na liderança do torneio, o Rubro-Negro precisa quebrar um longo jejum para confirmar a liderança por mais uma rodada.

Desde a vitória sobre o São Paulo, 2 a 1 no Morumbi, pela 27ª rodada do Brasileirão de 2011, a equipe da Gávea não conquista uma vitória contra um dos quatro grandes paulistas, fora de casa, pelo maior campeonato do país.

Ao todo, são 23 partidas do Rubro-Negro contra as quatro equipes, e foram 15 derrotas, além de 8 empates. Os cariocas marcaram 14 gols, e sofreram 42 gols. Confira o retrospecto desde o último triunfo da equipe da Gávea:

Flamengo 1 x 4 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 0 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 0 x 2 Santos - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 2 x 3 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2012

Flamengo 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2013

Flamengo 0 x 4 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2013

Flamengo 0 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2013

Flamengo 0 x 2 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 2 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 2 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2014

Flamengo 1 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 2 x 4 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 0 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2015

Flamengo 0 x 4 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 0 x 0 Santos - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 1 x 1 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 0 x 0 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2016

Flamengo 1 x 1 Corinthians - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 2 x 3 Santos - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 0 x 2 São Paulo - Campeonato Brasileiro 2017

Flamengo 0 x 2 Palmeiras - Campeonato Brasileiro 2017