Ainda sem anúncio oficial, Flamengo planeja apresentar Vitinho domingo no Maracanã

Mesmo ainda sem ser anunciado oficialmente pelo Flamengo, Vitinho, que chega como a contratação mais cara da história do clube (R$ 45 milhões), superando a de Everton Ribeiro em 2017, será apresentado à torcida no Maracanã antes da partida contra o Sport, no domingo, pelo Campeonato Brasileiro.

A informação foi dada em primeira mão pelo blog do Ancelmo Góis, no jornal "O Globo". A intenção da diretoria é aproveitar o bom momento do clube na temporada, e o fato do Maracanã receber um grande público, para apresentar a contratação mais cara da história do clube carioca.

Após uma novela na negociação entre as partes, o CSKA aceitou liberar o atacante de 24 anos para o rubro-negro carioca. A vontade do jogador em ser transferido, prevaleceu. O jogador, que foi revelado pelo rival Botafogo, é rubro-negro assumido, e tinha o sonho de atuar pelo Mais Querido.

O Rubro-Negro é o líder do Brasileirão, com 30 pontos, um ponto a mais que o São Paulo, vice-líder. Hoje (25), a equipe comandada por Maurício Barbieri entrará em campo contra o Santos, às 21h45, na Vila Belmiro, para defender a ponta da competição.