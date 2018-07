Técnico Odair Hellman fecha treino do Internacional e faz mistério contra América-MG

O treinador Colorado, Odair Hellman, optou o treino com portões fechados, no Beira-Rio, para comandar seu time antes da partida contra o América-MG na próxima quinta-feira (26). Sob chuva, o comandante definiu a equipe sem o acesso da imprensa e alimentou as dúvidas sobre a escalação para a partida.

O Inter não terá o meio-campista Rodrigo Dourado. O camisa 13 recebeu o terceiro cartão amarelo no último jogo e, por conta do acúmulo de cartões, está suspenso diante do Coelho. Por outra parte, Hellman, poderá contar com o atacante Lucca, que cumpriu suspensão no jogo contra o Ceará. O atacante Jonatan Alvez, reforço colorado, também está liberado para atuar. Após o treino, o goleiro Danilo Fernandes concedeu entrevista coletiva.

Foto: Eduardo Deconto

"Vai ser mais um jogo complicado, eles têm uma força muito grande no Independência. É mais um jogo de concentração. Vamos procurar manter o padrão de jogo e ir em busca da vitória. Pudemos ver no último jogo quanto o Ceará se fechou e buscou o contra-ataque. É natural, as equipes que estão na parte de cima, com mais destaque. Isso é mérito nosso. Cada partida vai ser mais complicada para a gente. Basta a gente ter paciência, maturidade. A gente fez por merecer esse respeito. Temos que continuar assim", pontuou.

Já o time mineiro, luta com todas as suas forças para sair da zona de rebaixamento. Teve um bom início no campeonato, mas não conseguiu manter o ritmo e agora ocupa a 17ª posição, com 14 pontos, um ponto a menos que o primeiro colocado fora da zona. Se a combinação de resultados forem positivas para o Coelho e o clube fazer o dever de casa, o clube consegue sair da zona de rebaixamento já nessa rodada.

A delegação colorada embarcou a Belo Horizonte no começo da tarde desta terça-feira. Inter e América-MG se enfrentam às 20h da quinta-feira, no Independência, em partida válida pela 15ª rodada do Brasileirão.