Motivado, Maicosuel quer escrever história no Paraná

O meio campista Maicosuel está de volta ao Paraná Clube, para disputar a Séria A do Campeonato Brasileiro, e promete fazer história com a camisa que o revelou. O jogador foi destaque do clube em 2006, quando venceu o campeonato paranaense e ajudou a classificar o time para a Libertadores e se mostrou muito feliz com a volta ao clube.



“O Paraná foi o clube que me projetou. Vi a reação do torcedor nas redes sociais com a minha chegada e só posso prometer muita entrega para fazer um grande campeonato”, disse.



Maicosuel está com 32 anos, e já teve passagens por Cruzeiro, Palmeiras, Botafogo, Hoffenheim-ALE, Udinete-ITA e Atlético-MG, porém as últimas passagens por Grêmio e São Paulo não deixaram boas impressões.



"Tem clube que você dá certo, tem clubes em que não dá. O momento não foi muito bom. Espero, aqui no Paraná, reencontrar novamente, espero ser feliz. Aqui é um clube onde me sinto bem, onde fui bem recebido. Não que não tenha sido nos outros clubes, mas aqui é diferente porque já tive uma passagem aqui. Sei que as pessoas gostam de mim de verdade, e espero corresponder lá dentro de campo", argumentou.



Ele terá o desafio de ajudar o Paraná a sair da zona de degola, que está na 18° colocação, com 13 pontos. Porém, o jogador se mostrou otimista e confiante nos companheiros de equipe.



"Não diria um desafio. É mais um prazer voltar a vestir esta camisa. Eu sei das dificuldades que o Paraná vai ter este ano, mas eu aceitei porque confio nessa rapaziada que está aí. Joguei com vários garotos que estão aí e com jogadores experientes. Vim para ajudar e espero ajudar. Temos que ser otimistas. Não vamos pensar só em não cair, mas em buscar alguma coisa lá na frente. É por isso que aceitei vir para cá", comentou



Não há previsão de estreia já que, segundo o próprio jogador, ainda precisa de um tempo de adaptação e retomada do preparo físico.