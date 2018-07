Jogo Santos x Flamengo AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Santos x Flamengo ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece na Vila Belmiro, às 21h45 (de Brasília).

"Não esperávamos a demissão, mas cabe à diretoria decidir isso. O Serginho sabe que pode contar conosco. Temos de mudar nossa postura, estamos em um momento difícil, fazemos parte da demissão do Jair, porque jogamos e não conseguimos os resultados. Amanhã teremos uma nova oportunidade para conquistar a vitória", disse o atacante.

Antes do duelo diante do Flamengo, Gabigol deu entrevista coletiva e comentou a saída do ex-comandante e as expectativas para a sequência da temporada.

Na partida desta quarta-feira (24), o Santos faz a primeira partida após a demissão de seu treinador, Jair Ventura, ocasionada na última segunda. Desta vez, Serginho Chulapa será o responsável pelo comando da equipe. O Peixe se encontra na 15ª colocação e encara a partida como uma chance de se reerguer no campeonato.

Em Santos, a equipe mandante venceu por 3 a 2, mas não conseguiu a classificação. Na sequência da competição, o Fla chegaria até a final, quando foi derrotado para o Cruzeiro.

A temporada passada foi marcada por grandes jogos entre as equipes, que se enfrentaram também pela Copa do Brasil, quando o Flamengo se saiu classificado no placar agregado, favorável em 4 a 3. Na partida de ida, no Rio, o Rubro-Negro bateu seu adversário por 2 a 0, com gols de Éverton e Cuéllar.

O último confronto entre as equipes se deu no dia 26 de novembro do ano passado, quando o Peixe bateu o Rubro-Negro por 2 a 1, de virada, na Ilha do Urubu, com gols de Bruno Henrique e Arthur Gomes. O placar da partida foi aberto por Lucas Paquetá, da equipe mandante.

