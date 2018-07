Vasco volta ao Equador 20 anos após conquista da Libertadores

O Vasco volta ao Equador nesta quarta-feira (25) para a disputa da Copa Sul-Americana. O último jogo no país, há 20 anos atrás, terminou com final feliz, com título da Libertadores da América diante do Barcelona.

Diante da Liga Deportiva Universitaria (LDU), o Cruz-Maltino tenta fazer valer seu histórico positivo jogando no país, já que nunca perdeu por lá, e dará oportunidade aos torcedores de relembrarem a conquista da América em 1998.

Na época, em dois jogos, Vasco e Barcelona se enfrentaram. Primeiro em São Januário e depois em Guayaquil. Duas vitórias incontestáveis do Gigante da Colina e o continente sul-americano era pintado de preto e branco, com um bom toque português, pela primeira vez.

No primeira jogo, o Rio de Janeiro balançou. Donizete e Luizão, ainda no primeiro tempo, marcaram os gols da vitória por 2 a 0 e garantiram a vantagem do clube carioca para partida da volta no Equador.

Em Guayaquil, o Barcelona precisava ir para cima, reverter a vantagem adquirida pelo Almirante, mas viu Luizão abrir o placar aos 24 minutos e Donizente ampliar aos 45, tudo no primeiro tempo. Antony de Ávila ainda marcou para os donos da casa aos 35 da etapa final, mas era tarde. O Alvinegro ergueu a taça de campeão.

Agora a missão é outra, ainda não é final, mas é o primeiro passo para conquistar a América novamente. O estádio Casa Blanca recebe LDU e Vasco às 19h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana.