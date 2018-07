Anangonó marca duas vezes, LDU bate Vasco e garante vantagem para jogo de volta

INCIDENCIAS: Partida válida pela segunda fase da Copa Sul-Americana, disputada no estádio Casa Blanca, em Quito, no Equador.

LDU e Vasco se enfrentaram na noite desta quarta-feira (25) em Quito, no estádio Casa Blanca, pelo jogo de ida da segunda fase da Copa Sul-Americana. Na altitude equatoriana, os brasileiros não ofereceram muita resistência e foram derrotados por 3 a 1. Anangonó, duas vezes, e Jhojan Julio marcaram para a Liga, enquanto Thiago Galhardo descontou.

O início de jogo do Gigante da Colina não foi dos sonhos, pelo contrário, foi um pesadelo. Vega lançou Anderson Julio na ponta direita, o meia avançou e cruzou na medida para o centroavante Anangonó, substituto de Barcos na Liga, cabecear no ângulo de Martín Silva, que chegou a tocar na bola, e abrir o placar no Equador.

Os donos da casa quase ampliaram com Salaberry. Após cobrança de escanteio, Henríquez tirou, Orejuela emendou de primeira na sobra e o camisa 4 cabeceou em direção ao gol vascaíno, mas parou no travessão.

Aos 20 minutos, em contra-ataque fulminante, Quintero cruzou rasteiro na segunda trave para o camisa 26 Jhojan Julio chegar finalizando, parar na defesa de Martín Silva, e no rebote colocar no fundo das redes brasileiras.

Aos sete minutos do segundo tempo foi a vez do Vasco dar a resposta em Quito. Kelvin recebeu na grande área, driblou, mas foi derrubado. O venezuelano Juan Soto assinalou pênalti. Thiago Galhardo bateu no meio do gol, no alto, para diminuir a vantagem do adversário.

Orejuela, Anangonó e Guerrero tiveram chances de ampliar. O volante chutou de fora da área e parou nas mãos de Martín Silva. O centroavante cabeceou e também esbarrou no goleiro uruguaio. O ponta tirou tinta da trave vascaína em chute cruzado.

O lateral-direito Quintero quase marcou o terceiro da Liga Deportiva. Após boa jogada pelo flanco direito, o camisa 14 finalizou de perna canhota, mas por cima gol, jogando a bola na arquibancada.

O substituto de Barcos fez justiça ao posto. Chalá levantou da esquerda para o camisa 17 Anangonó, que se antecipou aos defensores cruz-maltinos e cabeceou no cantinho do goleiro do Almirante.

No dia 9 de agosto, o Vasco volta a enfrentar a LDU em São Januário, precisando vencer por até dois gols de diferença para se classificar para próxima fase da Copa Sul-Americana. Antes, enfrenta o Corinthians no domingo (29), às 11h, pelo Campeonato Brasileiro.