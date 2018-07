Thiago Larghi admite atuação irregular, mas exalta garra do Atlético-MG: "Jogou para vencer"

Google Plus

Após duas derrotas seguidas no retorno do Campeonato Brasileiro, para Grêmio e Palmeiras, o Atlético reencontrou o rumo das vitórias diante do Paraná Clube, no Independência, por 2 a 0. Gols de Leonardo Silva e Elias, um em cada tempo.

O resultado coloca o Atlético na terceira colocação do Brasileirão. Para ficar nesta posição, o Galo conta com derrota do Internacional para não cair na tabela de classificação.

Após o jogo, Thiago Larghi explicou a atuação do time, que não foi das melhores, visto que o Paraná teve momentos de domínio em campo, e também a atuação dos jogadores.

"Tivemos dificuldades na montagem do time, pouco tempo de preparação, substituições devido aos suspensos. Não foi o melhor futebol, mas conto com a torcida para compreender que a equipe jogou para vencer, para conseguir os três pontos. O Paraná fez um grande jogo. A gente soube se portar, soube ter o espirito coletivo para fazer o resultado. Além dos suspensos, houve a perda do Gabriel, sentiu um resfriado, foi mais uma alteração. Time foi muito mexido, mas foi guerreiro e soube vencer a partida", declarou.

Ao avaliar os atletas, Larghi ressaltou a participação de David Terans, contratado durante a parada para a Copa do Mundo. O treinador ressaltou as qualidades do meia, e disse que gradualmente ele se desenvolverá.

"No início, não esteve tão à vontade. Contra o Palmeiras, ele entrou com uma dinâmica muito boa. É super natural o desenvolvimento gradual. Foi bom para o jogador sentir o campo, a torcida. Dá para sentir que ele é um jogador guerreiro, finaliza bem de fora da área. Um dos chutes de fora da área foi dele. Bateu a falta do gol. Muito bem batida. Está se adaptando e chegando bem para nos ajudar", ressaltou.

O Atlético enfrentará o Bahia, na próxima rodada, segunda-feira, às 20 horas, na Fonte Nova. Para este jogo, o técnico Thiago Larghi terá os retornos de Matheus Galdezani e Luan, suspensos contra o Paraná.