Atlético-PR vence Peñarol e leva boa vantagem para partida de volta na Sul-Americana

Ficamos por aqui com nossa transmissão. Continue acompanhando tudo sobre seu time na VAVEL Brasil. Até a próxima!

O Atlético-PR agora pensa no Campeonato Brasileiro, onde precisa de bons resultados para escapar da zona de rebaixamento. O Furacão recebe o Vitória, às 16h de domingo, na Arena da Baixada.

Segundo tempo cirúrgico

Tiago Nunes soube ajustar a equipe para voltar a campo com um a menos, e contou com um presente do goleiro Dawson e do zagueiro Matheu, que bateram cabeça, deixando a bola sobrar para Marcelo Cirino, que apenas escorou para as redes, sem goleiro. Em seguida, Hernández foi expulso, igualando o jogo e proporcionando mais espaços ao Atlético-PR. Pablo substituiu Bergson e, poucos minutos depois, recebeu cruzamento rasteiro de Jonathan, pela direita, e empurrou para o fundo das redes. O atacante ainda teve duas chances cara a cara com Dawson, mas não conseguiu ampliar a vantagem.

Resumo do Primeiro Tempo

A etapa inicial do jogo foi marcada por muita intensidade do Atlético-PR, que conseguiu um pênalti logo aos 9 minutos, desperdiçado por Raphael Veiga. O goleiro Dawson desviou e a bola pegou na trave antes de sair para linha de fundo. Mas o Furacão continuou pressionando por alguns minutos, e teve algumas chances de abrir o placar antes do final do primeiro tempo. No fim, quando o árbitro iria apitar o final da primeira etapa, Wanderson levou o segundo amarelo, deixando a equipe paranaense em desvantagem numérica para a volta dos vestiários.

21:26 O Atlético-PR vence bem o Peñarol, por 2 a 0, e agora tem a vantagem no confronto.

FIM DE JOGO NA ARENA DA BAIXADA

47 min - MAIS UMA CHANCE PERDIDA!

Jonathan acha bem Pablo na área e cruza por cima para o atacante, sozinho, que cabeceia fraco nas mãos do goleiro

45 min - Mais 4 minutos de acréscimo.

45 min - ASSIM NÃO, PABLO!

Furacão encaixa ótimo contra ataque e Cirino deixa Pablo na cara do gol, mas o atacante chuta em cima do goleiro.

44 min - Finalizações: Atlético 12, Peñarol 4.

42 min - Paulo André armador

Zagueiro desce bem, pelo meio, e acha Pablo dentro da área, mas o atacante estava impedido.

41 min - Atlético-PR não desiste de buscar mais um gol e continua pressionando a equipe uruguaia.

38 min - QUASE O TERCEIRO!

Atlético desce bem e a bola sobra para Cirino, que chuta com perigo. Goleiro uruguaio quase aceita.

37 min - Cartão amarelo para Canobbio.

35 min - Bela jogada!

A bola é invertida para Jonathan, que entra na área e cruza rasteiro para Pablo, que apenas escora para o gol. Placar mostra 2 a 1 para o Atlético-PR

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO

33 min - Substituição no Peñarol: sai Gonzalo Freitas, entra Maxi Rodríguez.

32 min - Substituição no Atlético-PR: sai Bergson, entra Pablo.

31 min - QUE CHANCE!

Atlético encaixa contra ataque, Cirino recebe livre na área e corre em direção a linha de fundo, mas o goleiro uruguaio sai bem e faz o corte; camisa 10 pede pênalti.

28 min - Salvo pelo bandeirinha!

Bergson recebe sozinho na cara do gol, mas o chute sai fraco para a linha de fundo; bandeirinha marcou impedimento.

25 min - Entrada dura de Freitas em Cirino no meio campo; sem cartão.

24 min - Substituição no Peñarol: sai Guzmán, entra Estoyanoff.

23 min - Substituição no Atlético-PR: sai Raphael Veiga, entra Bruno Guimarães.

21 min - Cirino escapa pela direita e cruza; a bola sai muito forte e ninguém consegue chegar.

19 min - Renan Lodi bate cruzado, com perigo, e a bola sai para linha de fundo.

17 min - Agora os dois times estão com 10 jogadores em campo.

16 min - Cartão vermelho para Fernández!

14 min - É DELE!

Marcelo Cirino ganha depois de Matheu e Dawson baterem cabeça, e sai sozinho na cara do gol.

GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DO FURACÃO

12 min - Substituição no Peñarol: Sai Rojo, entra Cristian Rodríguez.

10 min - Fernandéz recebe boa bola na lateral esquerda do campo de ataque, fica no mano a mano contra Paulo André e é cortado pelo zagueiro.

7 min - Mesmo com 10 jogadores o Atlético-PR se comporta bem e leva perigo ao gol do Peñarol.

6 min - Renan Lodi vai à linda de fundo mas cruzamento sai errado.

5 min - Cruzamento sai muito alto e Paulo André não consegue dominar.

4 min - Lucho faz boa jogada pelo flanco esquerdo e sofre falta perto da área uruguaia.

2 min - Boa jogada do Peñarol pelo lado esquerdo, mas o cruzamento vai nas mãos de Santos.

COMEÇA O SEGUNDO TEMPO

20:26 - Números deste primeiro tempo na Arena da Baixada:



Finalizações

Atlético-PR: 8

Peñarol: 4



Faltas cometidas

Atlético-PR: 8

Peñarol: 6



Escanteios

Atlético-PR: 6

Peñarol: 2



Impedimentos

Atlético-PR: 3

Peñarol: 1

20:19 - Wanderson recebeu o segundo cartão amarelo no final do primeiro tempo.

FIM DE PRIMEIRO TEMPO NA ARENA DA BAIXADA

47 min - Cartão vermelho para Wanderson!

46 min - Hernandéz chuta forte de fora da área e Santos faz boa defesa.

45 min - Rossetto tenta achar Raphael Veiga na área, mas Dawson faz defesa tranquila.

44 min - Mais um minuto de acréscimo.

42 min - Boa descida do Furacão

Cirino corta o zagueiro e cruza na área; zaga afasta para escanteio.

39 min - Faltou caprichar

Jonathan corta pra dentro, na entrada da área, e toca no meio, mas o passe sai fraco e Formiliano intercepta.

39 min - Zagueiro atleticano foi forçado a cometer a falta, já que o contra ataque uruguaio era perigoso.

38 min - Cartão amarelo para Wanderson.

37 min - Assim não, Marcinho!

Meia perde a bola e arma contra ataque do Peñarol; zaga atleticana vai bem e corta.

34 min - Atlético chega muito bem ao ataque após boa troca de passes e leva perigo ao gol de Dawson. Marcinho tentou chute mas a zaga estava esperta para cortar.

32 min - Após muita movimentação nos 15 minutos iniciais, o Atlético agora esfria o jogo e troca passes na defesa.

30 min - Posse de bola: Atlético-PR 58% x 42% Peñarol.

29 min - Núñez se atrapalha com a bola e cede lateral no campo de defesa do Atlético-PR.

27 min - Lançamento para Bergson pelo alto, mas o goleiro uruguaio sai da área e corta de cabeça.

24 min - Bola sobra para Bergson dentro da grande área, mas a zaga uruguaia bloqueia o chute.

23 min - Vem bola na área do Peñarol!

Falta para o Atlético-PR.

22 min - Peñarol chega com perigo, Fernandéz infiltra na área e bate de perna esquerda; bola pega na rede pelo lado de fora.

20 min - Paulo André disputa a bola na lateral do campo e sofre falta.

19 min - Os primeiros 15 minutos foram movimentados na Arena.

15 min - PRESSÃO DO FURACÃO!

Escanteio para o Atlético após sequência boa no ataque.

14 min - QUE DEFESA!!!

Dawson evita gol do Atlético-PR em chute de Paulo André, na entrada na grande área.

13 min - Cartão Amarelo para Paulo André, do Atlético-PR, e para Gabriel Fernandéz, do Peñarol.

11 min - NA TRAVE!!!!!!!!!!!!

Dawson defende o pênalti e a bola vai na trave

9 min - PÊNALTI PARA O ATLÉTICO-PR

6 min - Paulo André demora para cortar e cede lateral no campo defensivo

4 min - QUASE!

Santos faz ótima defesa após cobrança de falta; a bola ia no canto esquerdo do gol atleticano

3 min - Falta para o Peñarol na intermediária

2 min - Bergson tem boa chance dentro da área mas o chute sai muito fraco

2 min - Marcinho cobra falta na área do Peñarol mas a zaga uruguaia corta

COMEÇA O PRIMEIRO TEMPO

19:27 - Torcida do Peñarol em ótimo número aqui em Curitiba.

19:25 - Times em campo na Arena da Baixada!

19:00 - Último confronto entre as duas equipes foi em janeiro de 2017, em um amistoso, na Arena da Baixada. Mas de amistoso o jogo não teve nada. Relembre aquele jogo clicando aqui.

18:46 - O clube uruguaio vem num 4-4-2, com: Kevin Dawson; González, Formiliano, Carlos Matheu, Lucas Hernández; Gonzalo Freitas, Guzmán, Canobbio, Rojo; Gabriel Fernández, Darwin Núñez.

18:45 - Furacão escalado no 4-2-3-1 para encarar o Peñarol

1 - Santos

2 - Jonathan

25 - Wanderson

13 - Paulo André

6 - Renan Lodi

20 - Rossetto

3 - Lucho

10 - Marcelo Cirino

7 - Raphael Veiga

22 - Marcinho

30 - Bergson

Boa tarde leitores da VAVEL! Bem-vindos à transmissão de Atlético-PR x Peñarol-URU ao vivo hoje, pela segunda fase da Copa Sul-Americana, às 19h30

O último confronto Atlético-PR x Peñarol ao vivo foi em um amistoso que terminou em 0 a 0, em janeiro de 2017, na Arena da Baixada. O jogo foi marcado por muita violência dentro de campo.

O lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia Raphael Veiga, suspensos na última partida no Brasilerão diante do Cruzeiro, devem reassumir as vagas de Nicolas e Guilherme, respectivamente.

O zagueiro Thiago Heleno será desfalque nesta quinta feira, e deverá ser substituído por Wanderson.

“Estou feliz por ter estreado e por jogar no Atlético. Infelizmente, não tivemos o resultado que gostaríamos”, disse Bruno.

O recém chegado meia atacante Bruno Nazário, que jogou contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, está agora inscrito na Sul-Americana, e espera poder atuar nesta quinta feira.

O clube paranaense aposta todas as suas fichas na competição continental, e a diretoria já avisou o técnico Tiago Nunes que a Sul-Americana é prioridade no calendário

O Furacão está em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro - com apenas 10 pontos somados em 14 rodadas, o rubro negro é penúltimo colocado.

A diretoria do Furacão anunciou uma redução nos preços dos planos de sócios, que passam de R$150,00 para R$90,00 mensais, e dos ingressos avulsos, que também tiveram o valor diminuído.

A expectativa da diretoria atleticana é de um bom público na Arena da Baixada, já que, durante a semana, algumas promoções foram feitas na venda dos ingressos, além do atrativo de uma partida internacional

O jogo é válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana

Atlético-PR e Peñarol se enfrentam nesta quinta feira (26), às 19h30, em Curitiba.