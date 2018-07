Atlético-PR x Peñarol AO VIVO hoje pela Copa Sul-Americana 2018 (0-0)

Google Plus

O último confronto Atlético-PR x Peñarola ao vivo foi em um amistoso que terminou em 0 a 0, em janeiro de 2017, na Arena da Baixada. O jogo foi marcado por muita violência dentro de campo.

O lateral-esquerdo Renan Lodi e o meia Raphael Veiga, suspensos na última partida no Brasilerão diante do Cruzeiro, devem reassumir as vagas de Nicolas e Guilherme, respectivamente.

O zagueiro Thiago Heleno será desfalque nesta quinta feira, e deverá ser substituído por Wanderson.

“Estou feliz por ter estreado e por jogar no Atlético. Infelizmente, não tivemos o resultado que gostaríamos”, disse Bruno.

O recém chegado meia atacante Bruno Nazário, que jogou contra o Cruzeiro na última rodada do Brasileirão, está agora inscrito na Sul-Americana, e espera poder atuar nesta quinta feira.

O clube paranaense aposta todas as suas fichas na competição continental, e a diretoria já avisou o técnico Tiago Nunes que a Sul-Americana é prioridade no calendário

O Furacão está em situação delicada na Série A do Campeonato Brasileiro - com apenas 10 pontos somados em 14 rodadas, o rubro negro é penúltimo colocado.

A diretoria do Furacão anunciou uma redução nos preços dos planos de sócios, que passam de R$150,00 para R$90,00 mensais, e dos ingressos avulsos, que também tiveram o valor diminuído.

A expectativa da diretoria atleticana é de um bom público na Arena da Baixada, já que, durante a semana, algumas promoções foram feitas na venda dos ingressos, além do atrativo de uma partida internacional

O jogo é válido pela segunda fase da Copa Sul-Americana

Atlético-PR e Peñarol se enfrentam nesta quinta feira (26), às 19h30, em Curitiba.