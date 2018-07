Animado, Bahia tentará chegar pela primeira vez nas semis da Copa do Brasil

A Copa do Brasil e o Bahia traçam novo momento de uma paquera que vem se arrastando na história do clube dentro da competição. Depois de passar do Vasco pelas oitavas, o tricolor agora terá o Palmeiras pela frente. Essa será a sexta vez do time de Salvador nas quartas de finais. Nas cinco anteriores, o clube ficou pelo caminho. Logo, se passar dos alviverdes paulistas, essa será a primeira vez do Bahia na Semifinal do segundo principal campeonato do país.

Visando fazer história e ir ainda mais além, os tricolores se encontram com ânimo renovado. A chegada do técnico Enderson Moreira deu nova cara ao time, que apresentou considerável melhora dentro das quatro linhas, com direito a goleada em BaVi.

Dentro da Copa do Brasil ainda não há margem para grandes estatísticas: campeão da Copa do Nordeste de 2017, o esquadrão de aço teve direito á entrar já nas oitavas de finais, fazendo apenas dois jogos: ambos contra o Vasco. Vitória confortável e autoritária em casa por 3x0, praticamente selando a classificação e tendo apenas que administrar no Rio de Janeiro, onde mesmo perdendo (2x0) pôde comemorar a ida ás quartas.

Início de trabalho e esperança em uma transição cada vez melhor

Com calma. Esse é o discurso do Técnico Enderson Moreira para tratar o seu ainda inicial trabalho no Bahia. Após o jogo contra o Vasco o treinador foi enfático em argumentar que o time ainda passa por um processo de transição, com previsão de melhora conforme as semanas forem passando.

"Temos muitas coisas para melhorar. Estamos vivenciando uma fase de transição, de conversa, e com o tempo vamos achar uma forma que eles (os jogadores) rendam da melhor forma. Está todo mundo buscando mais, ao meio de jogos decisivos e importantes."

Foto: Facebook Esporte Clube Bahia

Sequência difícil vista com otimismo

O início de Brasileirão abaixo do que se esperava não deixa o tricolor á vontade ou com o luxo de priorizar uma competição por outra. Com uma sequência pesada, além dos confrontos contra o Palmeiras, o Bahia contará com jogos teoricamente complicados ao meio do caminho, com direito a confronto internacional contra o Cerro do Uruguai. O futuro, entretanto, não assusta o meia Vinícius, que crer que o elenco dará uma boa resposta aos desafios.

"O calendário é muito difícil. O próprio Enderson já disse que vai precisar rodar o elenco, mas dará para se recuperar bem. Quem entrar nos jogos certamente vai dar conta do recado."

Facebook Esporte Clube Bahia

Reforço artilheiro para ir para cima do Verdão

Enderson Moreira não é o único fator novo que deixa a turma tricolor otimista para o futuro. Se fora de campo o treinador vem tentando dar conta do recado, dentro dele um novato vem dando o que falar: trata-se de Gilberto, centroavante contratado na parada para a Copa, que já marcou duas vezes em dois jogos.

Em busca de um camisa 9 para decidir desde o início do ano, o retorno no investimento ao ex-Inter, Vasco e São Paulo vêm dando imediato retorno. A esperança é que contra o Palmeiras, na próxima quinta (02), o atacante esteja mais afiado do que nunca.