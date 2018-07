Jogo Botafogo x Chapecoense AO VIVO online no Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Botafogo x Chapecoense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).

Quem está fora: Jefferson (recuperação de lesão na tireoide), Luiz Fernando e Aguirre (suspensos)

Pendurados: Gilson, Rodrigo Pimpão, Marcinho e Rodrigo Lindoso

O Botafogo precisa de uma vitória para se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Por isso, a expectativa é que o time carioca tente explorar a sua força ofensiva, que conta com nomes como Leo Valencia, Kieza e Rodrigo Pimpão entre os relacionados.

A equipe busca o primeiro resultado positivo sob o comando de Marcos Paquetá, que deve apostar na juventude de Saulo para substituir o lesionado Jefferson no gol.

Quem está fora: Wellington Paulista (suspenso)

Pendurado: Elicarlos

A Chapecoense acumula dois empates no retorno do Brasileirão e luta pela primeira vitória fora de casa. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina deve apostar em Canteros no meio, para ocupar a vaga Luiz Antônio, recém vendido para Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No ataque, sem o suspenso Wellington Paulista, quem assume é Guilherme. O camisa 7 defendia as cores do Botafogo na última temporada, assim como o volante Bruno Silva, e conhece o esquema do adversário desta quinta-feira.

O Alvinegro soma 17 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela, com 17 pontos. Já a equipe catarinense é a 14º colocado, com 16 pontos, apenas dois de diferença do primeiro time na zona de rebaixamento.

Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 19h30, pela Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 15ª rodada da competição.