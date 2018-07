Botafogo x Chapecoense AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2018 (0-0)

Google Plus

3'/2ºT - Eduardo tenta cruzamento, mas manda por cima da meta de Saulo

1'/2ºT - Bruno Pacheco coloca bola na área e Bruno Silva cai pedindo pênalti, mas o juiz manda seguir

0'/2ºT - Bola rolando para a etapa final no Estádio Nilton Santos

Botafogo e Chapecoense seguem com o mesmo time do primeiro tempo

Equipes já de volta ao gramado

Torcida botafoguense vaia após o apito. As melhores chances do Alvinegro foram com Matheus Fernandes, em chutes de longa distância.

46'/1ºT - FIM de primeiro tempo

45'/1ºT - Valencia cobra mais uma vez e a bola, novamente, fica na barreira

45'/1ºT - Um minuto de acréscimo

44'/1ºT - Valencia cobra a falta e a bola explode na barreira e, após reclamação do jogador do Botafogo, o juiz marca um toque de mão de Douglas. É mais uma chance na bola parada

42'/1ºT - Matheus Fernandes é derrubado por Douglas, que foi punido com cartão amarelo. A falta é perigosa

40'/1ºT - Torcida botafoguense não perdoa os erros de Leo Valencia e entoa vaias quando o camisa 10 toca na bola

39'/1ºT - Escanteio cobrado e Bruno Pacheco tira de cabeça

38'/1ºT - Mais um escanteio para o Botafogo, é a chance de tirar o zero do placar ainda no primeiro tempo

36'/1ºT - O jovem Saulo tem a difícil missão de assumir a vaga de Jefferson. Até aqui, o goleiro foi pouco acionado, mas mostrou segurança nos lances

33'/1ºT - Elicarlos e Gilson sofrem choque de cabeça e o jogador da Chape fica no chão

30'/1ºT - Kieza recebe de Lindoso e finaliza de dentro da área. Jandrei fica com a bola

29'/1ºT - Botafogo tem a bola, domina o jogo, mas não leva perigo ao gol alviverde

24'/1ºT - Saulo sai do gol e leva a melhor em lance perigoso com Bruno Silva

22'/1ºT - Valencia tenta lançamento longo para Kieza, mas é apenas lateral. O lado direito do ataque botafoguense, com Pimpão, está apagado na partida

21'/1ºT - Matheus Fernandes arrisca de longe e manda outro belo chute, que para nas mãos de Jandrei

16'/1ºT - UUUUH! Kieza faz conexão com Valencia, que encontra Matheus Fernandes na entrada da área. O volante finaliza bonito, mas a bola vai direto para fora

13'/1ºT - Escanteio cobrado por Valencia e Carli cabeceia para fora

13'/1ºT - Jogo de muitos escanteios até aqui, já foram três para cada lado

11'/1ºT - PERIGO! Escanteio cobrado na área botafoguense, Bruno Silva chuta e é bloqueado pela zaga

9'/1ºT - Gilson coloca na área buscando Kieza, mas Jandrei sai e evita o que seria uma boa chance do Botafogo

8'/1ºT - Leo Valencia finaliza de fora da área e Jandrei encaixa com tranquilidade

7'/1ºT - Marcinho faz lançamento longo e Igor Rabello tenta, mas Jandrei se antecipa e afasta de soco

5'/1ºT - Valencia erra, Leandro Pereira aproveita, invade a área e bate para defesa tranquila de Saulo

2'/1ºT - Cartão amarelo para Canteros, que parou tentativa de contra-ataque de Leo Valencia

1'/1ºT - Escanteio cobrado e Kieza afasta de cabeça

1'/1ºT - Leandro Pereira arrisca de longe e tem desvio. Escanteio para a Chapecoense.

0'/1ºT - BOLA ROLANDO!

Hino executado. Tudo pronto para a bola rolar entre Botafogo e Chapecoense, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Equipes já perfiladas no túnel do Estádio Nilton Santos.

A Chape conquistou 3 vitórias, todas em casa, 7 empates e 4 derrotas. Com 16 pontos, ocupa a 16ª posição na tabela.

Escalação Chapecoense: Jandrei; Thyere, Douglas, Eduardo, Bruno Pacheco; Elicarlos, Canteros, Márcio Araújo; Osman J., Leandro Pereira e Bruno. Técnico: Gilson Kleina

Em 14 rodadas do Brasileirão, o Botafogo acumula 4 vitórias, 5 empates e 5 derrotas. Com 17 pontos, a equipe é a 12ª colocada.

Botafogo definido:

Esta será a primeira partida de Marcos Paquetá como comandante do Botafogo no Nilton Santos. O técnico ainda não conquistou resultados positivos com a equipe.

No último confronto, o Botafogo derrotou a Chape por 2 a 1, com gols de Brenner e Vinicius, no Estádio Nilton Santos, pelo Brasileirão de 2017.

Botafogo e Chapecoense já se enfrentaram em seis partidas. São três vitórias para cada lado. Os alviverdes levam vantagem nos gols marcados, são 7 contra 6 dos alvinegros.

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Botafogo x Chapecoense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Nilton Santos, às 19h30 (de Brasília).

Quem está fora: Jefferson (recuperação de lesão na tireoide), Luiz Fernando e Aguirre (suspensos)

Pendurados: Gilson, Rodrigo Pimpão, Marcinho e Rodrigo Lindoso

O Botafogo precisa de uma vitória para se aproximar da zona de classificação da Libertadores. Por isso, a expectativa é que o time carioca tente explorar a sua força ofensiva, que conta com nomes como Leo Valencia, Kieza e Rodrigo Pimpão entre os relacionados.

A equipe busca o primeiro resultado positivo sob o comando de Marcos Paquetá, que deve apostar na juventude de Saulo para substituir o lesionado Jefferson no gol.

Quem está fora: Wellington Paulista (suspenso)

Pendurado: Elicarlos

A Chapecoense acumula dois empates no retorno do Brasileirão e luta pela primeira vitória fora de casa. Para essa partida, o técnico Gilson Kleina deve apostar em Canteros no meio, para ocupar a vaga Luiz Antônio, recém vendido para Al-Shabab, da Arábia Saudita.

No ataque, sem o suspenso Wellington Paulista, quem assume é Guilherme. O camisa 7 defendia as cores do Botafogo na última temporada, assim como o volante Bruno Silva, e conhece o esquema do adversário desta quinta-feira.

O Alvinegro soma 17 pontos e ocupa a 12ª posição na tabela, com 17 pontos. Já a equipe catarinense é a 14º colocado, com 16 pontos, apenas dois de diferença do primeiro time na zona de rebaixamento.

Botafogo e Chapecoense se enfrentam nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 19h30, pela Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 15ª rodada da competição.