Com DM inchado, zagueiro Jacy Maranhão deve ganhar primeira chance no Criciúma

A bruxa segue solta no Heriberto Hülse. Se já não bastasse o mau desempenho no Campeonato Brasileiro da Série B, o Criciúma vem enfrentando sucessivos problemas no departamento médico. O último a ficar fora de combate foi Fábio Ferreira, lesionado no empate em 0 a 0 com o CRB e que ainda não tem previsão de retorno. Com ele, são cinco jogadores considerados titulares desfalcando o time catarinense por problemas médicos.

Para o confronto diante do Vila Nova, no próximo sábado (28), o técnico Mazola Júnior também não poderá contar com Nino e Sandro, suspensos por terceiro cartão amarelo e que formariam a dupla de zaga na ausência de Fábio Ferreira. Com isso, o jovem Jacy Maranhão deverá ganhar a primeira oportunidade em uma partida neste ano.

Jacy tem 21 anos e foi revelado pelo Atlético Paranaense. Por lá, jogou quatro vezes no Campeonato Paranaense de 2017, em que o Furacão disputou com o time de transição. Ainda no ano passado, defendeu a equipe rubro-negra no Brasileirão de Aspirantes, até no início deste ano, se transferir para o Criciúma.

Ele, que está no Tigre desde janeiro - e sequer estreou -, treinou entre os titulares nesta quinta-feira (26). Para sábado, é o único zagueiro de origem do elenco disponível. Com isso, Mazola terá de improvisar algum outro atleta na posição. O volante Liel é um dos cotados, já que o mesmo precisou desempenhar a função em outras equipes e não lhe causaria espanto jogar na zaga.

Com tantos desfalques, Mazola terá ao menos um retorno. Sueliton, após ficar fora por duas rodadas devido a um edema muscular, treinou normalmente e deve ir a campo na lateral direita.

Criciúma e Vila Nova se enfrentam sábado (28), às 19h, no estádio Heriberto Hülse. A partida é valida pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.