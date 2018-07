Fortaleza oficializa contratação do atacante Éderson

O Fortaleza anunciou nesta quarta-feira (25) a contratação do atacante Ederson, de 29 anos, que estava defendendo o Atlético-PR. O jogador acertou com o Tricolor até o fim desta temporada e será mais uma opção ofensiva para o time de Rogério Ceni na continuidade da Série B. O atleta é natural da cidade de Pentecoste, no interior do Ceará, distante 91 quilômetros da Capital cearense.

O jogador tem passagens por Ceará, Atlético-PR, Vasco da Gama e ABC. No exterior, atuou pelo Al Wasl, dos Emirados Árabes Unidos; e pelo Kashiwa Reysol, do Japão. Éderson foi artilheiro da Série A do Brasileiro em 2013 com 21 gols, quando defendia o Atlético-PR, e ganhou projeção nacional após o feito. Neste ano, também pelo Furação, o atacante foi o artilheiro do Campeonato Paranaense com 9 tentos marcados.

O centroavante já treina com o restante do elenco leonino e aguarda regularização junto à CBF para poder começar a atuar. O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (28), a partir das 16h30, no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, contra o Juventude, pela 18ª rodada da Série B.