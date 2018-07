Grêmio x São Paulo AO VIVO hoje pelo Campeonato Brasileiro (0-0)

18:55 - São Paulo escalado.

18:54 - Titulares: Marcelo Grohe; Leonardo, Geromel, Kannemann, Marcelo Oliveira, Maicon, Cícero, Ramiro, Luan, Everton e Jael.

Reservas: Paulo Victor, Madson, Paulo Miranda, Bressan, Juninho Capixaba, Jailson, Thaciano, Douglas, Thonny Anderson, Pepê, Marinho e Hernane

18:53 - Árbitro: Grazianni Maciel Rocha (RJ) / Assistentes: João Luiz de Albuquerque (RJ) e Thiago Henrique Farinha (RJ).

Não saia daí, torcedor. Instantes antes do jogo Grêmio x São Paulo ao vivo nós voltamos com todos os detalhes deste confronto. Fique conosco!

Será também o primeiro jogo de Éder Militão depois da venda confirmada ao Porto, de Portugal. O atleta continuará no São Paulo até o duelo contra o Vasco, no dia 5 de agosto, no Morumbi, e depois sairá.

(Foto: Divulgação/São Paulo FC)

Já o São Paulo fechou o último treino antes da partida, mas a tendência é de mudar a base do time que venceu o Corinthians. Sidão e Everton, liberados após cumprir suspensão no clássico, devem retornar ao time titular. Araruna também volta, mas inicialmente deverá ser opção no banco de reservas.

O Grêmio tem dúvidas para a partida. Léo Moura ficou fora dos últimos dois treinos e não tem presença garantida. Ramiro também foi baixa nesta quarta, ao menos quando o trabalho foi aberto para a imprensa, e, assim, pode não atuar.

“Se a gente fizer um bom jogo, focado, determinado, fazer o que o Renato pede, podemos sair com um grande resultado. O São Paulo vem em uma evolução grande, será um jogo bom para estar em campo, todos esperam esse momento, contra o vice-líder em um campeonato como o Brasileiro. Precisamos fazer o dever de casa para permanecer no pelotão da frente”, apontou o centroavante Jael.

Em caso de vitória do tricolor gaúcho, o time ficará 8 pontos atrás do líder da competição. E reduzir essa diferença, é justamente o objetivo, até porque há o confronto direto com o Rubro-Negro no horizonte.

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O time gaúcho, busca se reaproximar da ponta após o tropeço contra o Vasco, na rodada passada. Já o tricolor paulista, seguem no retrovisor do líder Flamengo, felizes com a campanha dos últimos jogos, com cinco vitórias consecutivas, vê a liderança cada vez mais próxima, basta ganhar do Grêmio que ultrapassará o time carioca.

Boa noite, torcedor que navega pela VAVEL Brasil! Nesta quinta-feira (26) Grêmio e São Paulo se enfrentam na Arena do Grêmio em Porto Alegre. O confronto acontece às 19h30 e é válido pela 15° rodada do Campeonato Brasileiro.