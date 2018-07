Sem perder há dez partidas, equipe do Internacional projeta duelos complicados no Brasileirão

No início do Campeonato Brasileiro o Internacional rondava a zona de rebaixamento, mas, a equipe deu a volta por cima e hoje visa a ponta mais alta da tabela. Já são dez partidas de invencibilidade, com 6 vitórias e 4 empates. O bom desempenho Colorado despertou a atenção dos adversários. A expectativa no

Beira-Rio é de que nos próximos confrontos a equipe gaúcha encontre times mais cautelosos na questão defensiva.

A última conquista colorada da competição nacional foi há 39 anos. Apesar da boa sequência, o clube prefere não falar em título. Restando 24 jogos para o final do Brasileirão, o planejamento colorado é de jogo a jogo.

“Não vou falar sobre título. Primeira parte do campeonato, 14 rodadas só. Tem muito campeonato pela frente. Não adianta pensar em dezembro e não viver a quinta-feira. Temos um osso contra o América-MG. Temos 10 jogos sem perder no Brasileiro, é muito difícil. Precisamos manter a tranquilidade, o comprometimento, porque nada é fácil. Vão nos observar e vamos ter que pensar em outras alternativas para superar os adversários”, projetou o técnico Odair Hellmann.

Na última partida, o Internacional já encontrou uma equipe com postura defensiva. O Ceará foi à campo fechado, armando, inclusive, uma linha de cinco defensores. Apesar disso, o bloqueio foi furado, e William Potker garantiu a vitória. O atacante alertou para a possibilidade de contra-ataque dos adversários.

“O professor Odair, como o Maurício e a comissão, analisam bem as equipes. Nos passaram que o Ceará poderia vir com a linha de cinco. A gente enfrentou ela muito bem. Tivemos calma para não sofrer contra-ataques, porque é complicado. Eles jogam por uma bola. A gente acabou não sofrendo com isso. As equipes vendo a gente na parte de cima da tabela vão ter mais cautela com a gente. E a gente tem que saber lidar com isso. Não se expor muito. É o que eles querem”, avaliou.

O Internacional entra em campo na noite desta quinta-feira, às 20h, para enfrentar o América-MG. A partida, válida pela 15ª rodada do Brasileirão, acontece no estádio Independência.