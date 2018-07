Com passado vitorioso, Felipão é anunciado como novo técnico do Palmeiras

Na última quinta-feira (26), após o Palmeiras ser derrotado por 1 a 0 para o Fluminense, Roger Machado foi demitido do cargo de técnico. Para seu lugar foi contratado o experiente Felipão. O técnico que já tem duas passagens acertou um contrato de dois anos.

Além de Felipão, os auxiliares Paulo Turra e Carlos Pracidelli irão se juntar ao corpo técnico palmeirense. Os dois profissionais chegarão ao clube nesta sexta-feira (27), enquanto o treinador, que está em Portugal resolvendo os últimos detalhes para sua volta ao Brasil, irá se apresentar ao Verdão na próxima semana.

O grande desafio de Felipão para esse segundo semestre no Palmeiras serão os mata-matas. A equipe alviverde já está classificada para as oitavas de final da Libertadores, onde enfrenta o Cerro Porteño. Na Copa do Brasil, o time está nas quartas de final, tendo como adversário o Bahia. Com uma pressão imensa da torcida por títulos, o Palmeiras tem o objetivo de ganhar alguma das Copas e se recuperar no Campeonato Brasileiro, onde está em sexto lugar, com 23 pontos.

Felipão já soma duas passagens pelo clube, uma de 1997 a 2000 e uma de 2010 a 2012. Na primeira passagem, o técnico gaúcho foi vitorioso com o clube, que venceu sua primeira Copa do Brasil na história e uma Copa Mercosul, em 1998. Em 1999, Felipão foi campeão da única Libertadores da história do Palmeiras.

Em sua segunda passagem, o técnico foi campeão mais uma vez da Copa do Brasil, em 2012.

Felipão soma 409 jogos pelo Palmeiras, com 193 vitórias, 111 empates e 103 derrotas.