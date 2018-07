Entre reforços e desfalques, Vasco chega a Brasília para duelo contra Corinthians

A delegação do Vasco da Gama desembarcou em Brasília na manhã desta quinta-feira (26) para o jogo diante do Corinthians, pela décima quinta (15ª) rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no Mané Garrincha, já que o time carioca vendeu o mando de campo.

Além de Rafael Galhardo, que permanece no Rio de Janeiro, Ramon, Yago Pikachu, Desábato e Breno não encararam a LDU em Quito. O lateral-esquerdo se recuperava de lesão, equanto os outros três foram poupados. Todos se apresentaram nesta tarde na capital federal para o jogo de domingo (29).

Desfalques são três. Henrique, Thiago Galhardo e Giovanni Augusto voltaram direto para o Rio, onde seguirão treinando já que não podem enfrentar o time paulista por diferentes motivos. O lateral-esquerdo foi expulso contra o Grêmio e cumprirá suspensão. O volante também vai cumprir suspensão, mas pelo terceiro cartão amarelo. A questão do meia é mais complexa. Por estar no Vasco emprestado pelo Corinthians, Giovanni não pode entrar em campo.

Nesta quinta-feira (26) o trabalho foi de recuperação física no hotel em Brasília. Nesta sexta (27) o time deve treinar, local ainda não foi divulgado, visando o confronto pelo Brasileirão que ocorre no domingo (29), às 11h.

No desembarque, Martín Silva foi breve e objetivo ao falar sobre o jogo: “Vamos em busca da vitória sobre o Corinthians para brigarmos pela parte de cima da tabela do Brasileiro”, afirmou o goleiro uruguaio.

Já o volante Andrey demonstrou felicidade com a festa do torcedor mesmo com o revés pela Sul-Americana: “Estamos muito felizes com esse bela recepção da torcida aqui em Brasília, mesmo após a derrota”, disse o jovem cruz-maltino.