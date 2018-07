Vitória x Sport AO VIVO hoje no Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: 15ª rodada do Campeonato brasileiro da Série A. Partida disputada no Barradão. em Salvador.

Boa noite, leitor da VAVEL Brasil! Bem vindo à transmissão de Vitória x Sport ao vivo hoje, pelo Campeonato Brasileiro da Série A 2018. O confronto acontece no estádio Barradão às 19h30 (de Brasília) desta quinta-feira (26).

O Vitória entra em campo nesta quinta-feira abalado com a goleada por 4 a 1 para o Bahia no último final de semana. A derrota para o maior rival não só abalou a confiança no trabalho do técnico Vagner Mancini, mas também colocou o clube na briga contra a zona de rebaixamento.

Com a goleada, o Vitória perdeu três posições e permaneceu com 15 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Para o jogo, o treinador Vagner Mancini não conta com Bryan, expulso na última rodada. Em compensação, o Leão terá o retorno do centroavante André Lima, que cumpriu suspensão no clássico.

O último treinamento antes da partida começou com uma conversa entre comissão técnica e jogadores, comum nos dias de reapresentação. Depois, o grupo foi dividido em dois. Os atletas que foram titulares no Ba-Vi fizeram trabalhos específicos e regenerativo.

Os demais iniciaram o treino com um aquecimento, sob supervisão do preparador Lucas Itaberaba. Os atletas trabalharam confrontos individuais, incentivando dribles e desarmes. Completada a primeira etapa, Vagner Mancini promoveu um quadrado em campo reduzido. Durante o aquecimento, o lateral esquerdo Benítez sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo e acabou sendo retirado preventivamente do treino, iniciando o tratamento clínico.

Já o Sport despencou na classificação. O clube que chegou a brigar pelo G4 no primeiro semestre, voltou da parada para a Copa do Mundo devendo futebol e segue com 19 pontos.

Se as 12 primeiras rodadas do Brasileirão foram positivas para o Sport, não podemos dizer o mesmo nos dois últimos duelos. Desde a volta da Copa do Mundo, o time comandado por Claudinei Oliveira foi superado pelo lanterna Ceará e o Fluminense.

Diante deste momento de instabilidade, a pressão para um triunfo no Barradão só aumenta.

Na última atividade, o time foi definido com a mesma escalação que encarou o Flu, no domingo. A principal mudança, de acordo com jogadores e comissão técnica, será a postura dentro de campo.