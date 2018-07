Desfalque no Atlético-MG: entorse no tornozelo afasta Fábio Santos de jogo contra Bahia

O time titular do Atlético-MG não terá o lateral esquerdo Fábio Santos no jogo contra o Bahia, nesta segunda-feira, às 20h, em Salvador. O lateral sentiu o tornozelo esquerdo em uma dividida no último jogo contra o Paraná Clube e teve que ser substituído no segundo tempo da partida.

Em seu lugar, entrou o jovem Carlos Gabriel, de apenas 19 anos, que deve ser o titular no próximo compromisso do Atlético pelo Campeonato Brasileiro.

Além do jovem Carlos Gabriel, Thiago Larghi também poderá optar pelo zagueiro Juninho, que já substituiu Fábio Santos em outro momento no campeonato. Porém, o treinador alvinegro ainda não decidiu quem joga.

"A gente ainda não tem essa definição. Vamos esperar uma posição mais definida do Departamento Médico e, assim, vamos analisar o time do Bahia e ver o que a gente precisa para montar a melhor estratégia, melhor jogador, para ocupar o espaço do Fábio", disse.

O técnico Thiago Larghi frisou ainda a oportunidade dada à todos os jogadores no elenco em algum momento e que a força do grupo é importante para o time fazer uma boa campanha no restante do campeonato.