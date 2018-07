Kleina lamenta derrota da Chapecoense para Botafogo: ‘’Lance de fatalidade’’

Google Plus

Após a derrota por 1 a 0 contra o Botafogo, a Chapecoense caiu três posições e está na zona de rebaixamento da Série A do Campeonato Brasileiro. Fato que incomoda o técnico Gilson Kleina. Porém, o comandante do Verdão do Oeste acredita que não é momento para desespero.

Kleina em coletiva após a partida entendeu que a derrota deve ficar para trás, já que o elenco ainda vem passando por mudanças, e demonstrou preocupação com o próximo adversário da Chape, o Grêmio.

‘’Não queremos ficar nessa situação. Vamos ser inteligentes, ficar nessa zona que estamos é ruim. Tivemos jogadores que estrearam, vão precisar de uma adaptação. Domingo temos uma das melhores equipes do país, vamos tentar encaixar, para retomar as vitórias em casa e depois pensar fora’’, afirmou.

O treinador da Chapecoense disse que seus comandados jogaram para vencer, mas pecaram ao cometer uma ‘fatalidade’ no lance do gol adversário.

‘’Foi um jogo equilibrado, o Botafogo soube aproveitar a chance que teve, um lance de fatalidade, mas propiciamos o erro. Os passes que erramos por dentro permitiram a criação.’’

Kleina ainda lamentou as oportunidades desperdiçadas no ataque, onde o time não teve a competência para conseguir concluir em gol.

‘’No último passe, no último terço, não tivemos a efetividade de uma finalização melhor’’, disse.

Na próxima rodada, a Chapecoense recebe o Grêmio, na Arena Condá. A partida será às 19h de domingo (29), valida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro.