Loss prega foco para retomar confiança do Corinthians: "Precisamos urgente vencer"

Com dois gols de Romero, o Corinthians volta a vencer após vir de uma derrota no Mestoso, o jogo da última quarta-feira (25) foi bastante movimentado, o Cruzeiro tomou a Iniciativa, mas trouxe pouco trabalho para o goleiro Cássio e com essa vitória trás um pouco mais de tranquilidade para o restante da campanha no campeonato.

Ao término da partida, Osmar Loss falou sobre o jogo, como o time se comportou para sair com os três pontos e as táticas que foram usadas.

“Conseguimos triangular, inverter a bola de um lado para o outro e fizemos o que o Cruzeiro estava fazendo com a gente. Precisamos urgente vencer, vencer e vencer. É isso que precisamos fazer”, comemorou.

Loss, no iniciou o jogo com Jhonathas, o novo centroavante do Timão, mas aos 30 minutos do primeiro tempo o atacante sentiu desconforto na coxa, e o comandante colocou Pedrinho. Com a entrada do jovem atacante, a equipe alvinegra passou a se impôr mais no jogo. O treinador foi perguntado sobre as condições físicas do xodó da torcida alvinegra, se está apto a atuar os 90 minutos.

“Esse quesito dos 90 minutos já tínhamos resolvido. Ele pode jogar os 90 minutos, mas é uma questão tática, escolhas que nós fizemos. Vamos ver depois da recuperação de todos. Assim como o Pedrinho foi bem, o Jadson foi bem, o Avelar foi bem . Todos foram bem. Quando a gente fala só do Pedrinho parece que quer criar uma situação que não tem", disparou.

Apesar da vitória nesta noite, claramente se percebe a falta dos jogadores que o clube perdeu nesta janela do meio do ano e neste últimos dias Rodriguinho deixou o clube, deixando uma lacuna na equipe, que viu o artilheiro do Corinthians no ano, com 11 gols, ir embora. Perguntado sobre a falta desses jogadores, Loss foi cauteloso e mostrou que busca conversar com a diretoria sobre as perdas.



“Nós conversamos tudo dentro do Corinthians. Converso muito com Duílio, Alessandro e Andrés, e muitas vezes o clube não tem o que fazer. Chega alguém para pagar a multa do Balbuena, por exemplo, e não tem o que fazer. Esperamos que não saia mais ninguém”, finalizou.