Vitinho é anunciado como novo reforço do Flamengo

Após perder Vinicius Junior, que foi para o Real Madrid-ESP, o Flamengo resolveu a carência na ponta esquerda, e anunciou a contratação de Vitinho, que estava no CSKA-RUS. O Rubro-Negro desembolsará cerca de R$ 43 milhões, e o atacante será a contratação mais cara da história do clube.

O interesse no brasileiro começou ainda em 2016, mas o valor pedido pelo clube russo inviabilizou o negócio na época. Rubro-Negro declarado, Vitinho compareceu em alguns jogos da equipe no Maracanã em 2018, e deixou claro que gostaria de jogar no clube do coração.

Após iniciar uma nova conversa na pausa para a Copa do Mundo, os 10 milhões de euros pedidos pelos russos fizeram o clube da Gávea mudar o foco para o holandês Ryan Babel, mas o fracasso no negócio com o veterano de 31 anos fez com que o Rubro-Negro voltasse a tentar, com sucesso, a contratação do jovem de 24 anos.

O atacante chegará no Brasil amanhã (28), e o Flamengo planeja apresentar o jogador para a torcida no duelo contra o Sport, nesse domingo (29), pelo Campeonato Brasileiro. O brasileiro será inscrito pelo clube carioca na Copa do Brasil, onde enfrentará o Grêmio nas quartas de final, e na Libertadores, onde enfrentará o Cruzeiro pelas oitavas.

Vitinho foi revelado pelo Botafogo, onde estreou em 2011, e ficou até 2013, disputando 41 jogos e anotando 11 gols. Foi vendido para o CSKA por 10 milhões de euros, e depois de não ter um bom início no clube russo, foi emprestado para o Internacional, onde se destacou e foi um dos principais jogadores da equipe gaúcha, mesmo com o inédito rebaixamento do Colorado.

Em 2017, voltou para o futebol russo e se firmou na equipe de Moscou, onde se tornou um dos melhores jogadores do CSKA, e passou a ser um dos ídolos da torcida. Ao todo, na carreira, o atacante disputou 220 partidas, marcando 58 vezes.