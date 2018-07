Everton marca duas vezes, Grêmio vira sobre São Paulo e alcança G-4 do Brasileirão

O Grêmio venceu o São Paulo por 2 a 1 de virada, na Arena, na noite desta quinta-feira (26). O placar fez com que o Tricolor Paulista perdesse a chance se tornar líder do Campeonato Brasileiro. Os paulistas, que começaram vencendo e assumindo provisoriamente a liderança, mais uma vez verão o Flamengo dormir na primeira posição.

Com a vitória, o Grêmio chega aos 26 pontos na quarta posição do Brasileirão. Já o São Paulo, permanece com seus 29 pontos na vice-liderança. Na próxima rodada, os gaúchos visitam a Chapecoense, no domingo (29), às 19h. Os paulistas também visitam o Cruzeiro, no mesmo dia, às 16h.

O jogo

O São Paulo começou com uma proposta de jogo aberto, tentando encarar a equipe gremista de igual para igual. Deu certo no início e, depois de uma falha de Geromel, o Tricolor do Morumbi abriu o placar com Diego Souza.

Depois disso o São Paulo abandonou a estratégia inicial e jogou recuado, dificultando os ataques gremistas, que foram muitos, mas pouco eficazes. Aos 45 do primeiro tempo, Nenê teve a chance de fazer o 2 a 0 e deixar as coisas mais fáceis para o clube paulista, mas perdeu o gol. Dois minutos depois, em uma jogada individual, Everton empata a partida para o Grêmio.

Começou o segundo tempo e o São Paulo ainda estava interessado em se defender. Teve apenas uma chance com Diego Souza e praticamente entregou a bola para o Grêmio criar. Aos 15 minutos da segunda etapa, mais uma vez Everton faz uma bela jogada e coloca o time do Sul na frente.

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O jogo seguiu e o São Paulo não conseguia criar, enquanto o Grêmio comandava o meio campo. Everton mais uma vez balançou as redes, mas foi marcado impedimento. O Grêmio não precisou de muito para controlar o jogo e sair com a vitória.

O São Paulo, que vinha de vitória no clássico do fim semana, perdeu o primeiro jogo após a Copa. O Grêmio que por sua vez vinha de derrota para o Vasco, conseguiu uma importante vitória contra um time da parte de cima da tabela.