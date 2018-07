Recém-chegados, auxiliares de Felipão assistem ao treino do Palmeiras na Academia

Na última quinta-feira (27), na Academia de Futebol do Palmeiras, Wesley Carvalho, técnico do sub-20, comandou um treinamento intenso, onde os titulares na derrota contra o Fluminense, foram liberados mais cedo. O treino com bola e de finalização teve uma intensidade alta, principalmente no final, onde apenas os reservas continuaram treinando em campo reduzido.

Paulo Turra e Carlos Pracidelli, auxiliares de Felipão, novo técnico do Palmeiras, apareceram em campo para assistir ao treinamento, juntamente com Alexandre Mattos e Zé Roberto. Luiz Felipe Scolari só deve chegar ao clube na próxima semana. Wesley Carvalho é quem comandará o time contra o Paraná, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 11h, no domingo (29). O Palmeiras está em 7º lugar, com 23 pontos.

No treinamento com bola onde os titulares estavam, uma curiosidade: Lucas Lima e Gustavo Scarpa treinaram no mesmo setor do campo, centralizados. Um possível indício da escalação do time para o jogo contra o Paraná.

Miguel Borja e Luan treinaram separado do restante do elenco, apenas um treino físico, sem bola. Borja tem previsão de volta para o primeiro jogo das oitavas de final da Libertadores, contra o Cerro Porteño, no Paraguai. O jogo acontece no dia 9 de Agosto. Marcos Rocha, que saiu mais cedo na última partida por dores na coxa esquerda, não tem lesão detectada, mas será desfalque para o próximo jogo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Thiago Martins e Diogo Barbosa; Moisés, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Dudu, Hyoran e Willian.