Embalados, Paysandu e Figueirense buscam manter momento positivo na Série B

Na cola do líder Fortaleza, o Figueirense visita o Paysandu, nesta sexta-feira (27), no estádio Curuzu, às 21h30, pela 18° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. As duas equipes vêm de vitórias e querem embalar mais um triunfo na competição para seguir subindo na tabela.

O confronto entre o Paysandu e Figueirense na competição é bem equilibrado. Em 14 jogos, são seis vitórias do Papão, três empates e cinco vitórias do Furacão catarinense. Pela Série B em 2017, o Figueira venceu os dois jogos por 1 a 0.

No aniversário da Curuzu, Papão quer mais uma vitória como mandante

Na 13ª posição, com 21 pontos, o Papão não tem jogadores suspensos para essa partida. No entanto, o técnico Guilherme Alves espera uma resposta do departamento médico em relação ao volante Willyam e o lateral-esquerdo Matheus Müller, que deixaram o campo na vitória por 1 a 0 diante do Guarani, na última rodada, alegando cansaço.

Um incentivo a mais para o Paysandu é o aniversário do Estádio da Curuzu. A inauguração da casa do Papão completa 100 anos justamente nesta sexta-feira (27), e o goleiro Renan Rocha espera que o time faça valer a presença do torcedor.

"Em casa não podemos perder mais pontos, vamos buscar a vitória do início ao fim, espero conseguirmos a vitória para o nosso torcedor em homenagem ao dia dos 100 anos do nosso estádio Curuzu", disse o goleiro.

Figueira tenta terceira vitória consecutiva

O Figueirense ocupa à terceira posição com 28 pontos, segue na cola do líder Fortaleza, com 31 pontos. O técnico Milton Cruz está satisfeito com as duas vitórias consecutivas, sobre o Guarani e Vila Nova.

O treinador vai manter contra o Paysandu a mesma formação que iniciou o jogo diante do Vila Nova. Lesionado, o zagueiro Nogueira, com uma lesão muscular na coxa, deve ficar afastado dos gramados por duas semanas. Assim Eduardo Bauermann segue na equipe titular, ao lado de Cleberson.

"Temos grupo e pessoas da fisiologia, médicos, preparação física, todos antenados e fazendo a recuperação no pós-jogo para dar uma folga aos jogadores que jogaram. Vai ser essa a recuperação", comentou o técnico Milton Cruz.