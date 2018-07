Aguirre lamenta chances desperdiçadas e foca em recuperação contra Cruzeiro

Após a derrota por 2 a 1 para o Grêmio, na noite desta quinta-feira (26) em Porto Alegre, o técnico uruguaio Diego Aguirre preferiu curta entrevista para analisar o resultado do São Paulo, mas lamentou as oportunidades perdidas quando o time estava à frente no placar.

"Foi um bom jogo, começamos bem. O Grêmio é muito forte em casa, e nós tivemos uma situação muito clara para matar o jogo ou fazer o 2 a 0, e aí tomamos (o gol) na bola seguinte e nos desestabilizamos um pouco", disse.

+ Acompanhe todas as notícias sobre o São Paulo na VAVEL Brasil

Outro assunto destacado foi a baixa posse de bola do São Paulo, principalmente na etapa inicial. O Grêmio terminou o primeiro tempo com 63% de posse de bola.

"A posse de bola não é uma coisa que necessariamente marca superioridade. Como se viu agora na Copa do Mundo, a França foi campeã, e todos os times tinham mais posse de bola que eles. É verdade que por vezes perdemos a bola muito rapidamente e não deu para controlar um pouco mais o jogo", destacou o treinador são-paulino.

Diego Aguirre também minimizou a derrota e disse que o resultado está dentro do planejado.

"Somos um time de pressão, de resposta. E até agora as coisas estão saindo bem, e está dentro do possível perder um jogo fora de casa".

Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Diferentemente do volante Hudson, o técnico uruguaio preferiu não culpar erros individuais pela derrota.

"É normal, os erros às vezes são provocados porque o rival joga bem e tem qualidade. Então, temos que estar tranquilos, acreditar no que estamos fazendo e nos preparar para superar essa derrota. Faltou um pouco mais, ter a bola e fazer um contra-ataque a mais".

Quem também falou após o jogo em Porto Alegre foi o executivo de futebol Raí, que pôs em dúvida a atuação da arbitragem vinda do Rio de Janeiro selecionada para apitar os jogos contra Grêmio e Cruzeiro, visto que o time rivaliza a ponta da tabela com um rival do estado do Rio, o Flamengo.

O vice-líder São Paulo tem 29 pontos, dois a menos que o Rubro-negro, e enfrenta o Cruzeiro, em Belo Horizonte, no próximo domingo (29), às 16h, pela 16ª rodada do Brasileirão.