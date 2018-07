Desábato vibra com apoio da torcida do Vasco em Brasília: “Faz que a gente se sinta em São Januário”

O Vasco está em Brasília para seguir sua caminhada no ano de 2018. A equipe chegou na capital federal sendo recebida de forma calorosa pelos torcedores no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek na última quinta-feira (26), para o jogo contra o Corinthians no domingo (29).

O volante Desábato, que foi poupado no confronto do meio de semana diante da LDU, comentou nesta sexta-feira (27) sobre o fato de não poder ter atuado, explicou sobre a sequência de jogos pelos torneios nacionais e afirmou que os atletas que não viajaram estão prontos para o jogo diante dos paulistas.

“Seria lindo jogar numa competição de importância como é a Sul-Americana, mas foi um período que aproveitamos para descansar. Não viajamos em virtude da sequência de partidas, disputamos muitos jogos na semana passada, mas continuamos trabalhando no Rio. Estamos preparados para ajudar o Vasco nessa partida contra o Corinthians”.

O argentino crê em um confronto muito complicado, diante de uma equipe que ele alega ter qualidade. Ele ainda destacou a importância de uma vitória para o Gigante da Colina poder seguir na briga pelo G-6 e consecutivamente pela Libertadores.

“Achamos que será um jogo muito difícil. Vamos enfrentar o Corinthians, uma equipe de muita qualidade, mas sabemos que podemos vencer. Se vencermos, vamos somar pontos fundamentais e que nos manterão na briga pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Essa partida é muito importante para o nosso time”.

Desábato ainda se mostrou contente com o apoio do torcedor vascaíno em Brasília e alegou ser importante para que os jogadores sintam que o Mané Garrincha é São Januário, uma espécie de confiança extra para o duelo.

“É importante chegar e saber que teremos o apoio do nosso torcedor. Vamos fazer do Mané Garrincha a nossa casa no domingo. Me falaram que a torcida do Vasco é muito forte aqui e que estará do nosso lado no domingo. Esse apoio será importante, pois aumentará nossa confiança e fará com que a gente se sinta em São Januário”.