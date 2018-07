São Bento bate Atlético-GO e vence segunda consecutiva na Série B

Placar: São Bento: Anderson Salles, aos sete minutos do 1°T e Diogo Oliveira, aos 25 minutos do 2°T. Atlético Goianiense: Dudu Vieira, contra, aos 46 minutos do 2°T

Tentando manter a boa fase, apos vencer o Sampaio Corrêa por 2 a 1, na última rodada o São Bento recebeu o Atlético- GO, na tarde deste sábado (28), no estádio Walter Ribeiro, em partida válida pela 18° rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. E fazendo valer o mando de campo, o time de Sorocaba venceu a equipe goiana por 2 a 1. Anderson Salles, de pênalti, e Diogo Oliveira marcaram para a equipe Paulista. Dudu Vieira, contra, descontou para a equipe goiana.

A primeira boa chance do São Bento veio aos quatro minutos da etapa inicial. Doriva lançou para o ataque, Paulinho dominou, cortou o marcador e cruzou na área. A zaga do Atlético- GO afastou o perigo.

No lance seguinte, Fábio Bahia passou para Branquinho, que encontrou Paulinho e cruzou na área, mas Cléo Silva cabeceou mal e mandou para fora. Aos seis minutos, o São Bento chegou novamente , agora com Ricardo Bueno o qual passou para Dudu Vieira dentro da área, dominar e Lucas Rocha cometeu a penalidade. Na cobrança Anderson Salles chutou no canto interior direito do goleiro, sem chances de defesa para Jefferson.

Em desvantagem no placar, o Dragão respondeu aos 10 minutos. Renato Kayser passou para João Paulo, que encontrou Junior Brandão passando para dentro da área, mas o goleiro ficou com a bola dominada. A partir dos 23 minutos, o jogo ficou lá e cá, mas as equipes trocavam passes. Aos 27, Renato Kayser cobrou falta de fora da área e o goleiro Rodrigo Viana fez uma defesa em dois tempos.

Aos 46 minutos, Cleo Silva fez uma ótima jogada do meio de campo até o ataque, mas na hora de finalizar ele chutou por cima do gol. E o primeiro tempo acabou com o Atlético Go pressionando e o São Bento administrando o placar.

Na etapa complementar foi o time goiano que começou levando perigo, aos seis minutos após Renato Kayser cobrar falta perigosa, Rodrigo Viana fez uma boa defesa. Aos 17 minutos, Branquinho passou para Fábio Bahia, que conseguiu avançar, mas chutou por cima do gol.

De tanto tentar, a equipe de Sorocaba conseguiu aumentar a vantagem no placar, aos 22 minutos. Diogo Oliveira passou para Joãozinho perto da entrada da área, ele encontrou novamente com Diogo, que bateu no canto inferior do goleiro Jefferson.

O time goiano tinha maior posse de bola 55% contra 45%. Mas só conseguiu diminuir o placar nos minutos finais. Aos 46, Tomás Bastos bate escanteio para área, Dudu Vieira tentou afastar e acabou mandando contra o próprio gol.

Com a vitória o São Bento subiu para 12° posição, com 24 pontos. Já o Atlético- Go ocupa à sétima posição, com 27 pontos.

Na proxima rodada o São Bento visita o Vila Nova, no sábado (4), às 16h30. Já o Atlético-Go recebe o Paysandu, na próxima terça-feira (31), às 21h30.