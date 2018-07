Dispensado do Ceará, atacante Hyuri negocia contrato com a Ponte Preta

O atacante Hyuri não faz mais parte do elenco do Ceará. O jogador foi devolvido ao Atlético-MG, time ao qual pertence, mas não deve permanecer por lá. Tudo indica que ele será emprestado novamente, desta vez para a Ponte Preta, para disputar a Série B do Campeonato Brasileiro.

A rescisão de contrato com o Vovô foi assinada na tarde desta sexta-feira (27). A devolução foi facilitada pelo interesse da Macaca no atleta. Com a camisa do Ceará, Hyuri jogou apenas quatro partidas, tendo sido titular em apenas uma delas. Não marcou nenhum gol, o que é frustrante para um jogador de setor ofensivo.

Com 26 anos, o atacante é considerado promissor pela diretoria do Galo e veio para o Vovô como aposta, ocupando uma das cinco vagas de contratações oriundas de clubes da Série A (que é o limite permitido pelo regulamento).