Jogo Ceará x Fluminense AO VIVO online pelo Campeonato Brasileiro 2018

INCIDENCIAS: 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).

Boa tarde leitores da VAVEL Brasil! Bem-vindo à transmissão de Ceará x Fluminense ao vivo hoje , pelo Campeonato Brasileiro. O confronto acontece no Estádio Presidente Vargas, às 16h (de Brasília).

O certo é que o Fluminense terá o atacante Pedro mais uma vez. O jogador é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com nove gols, e segue no clube após os dirigentes tricolores negarem proposta do Bordeaux-FRA.

“Agora temos mais opções para o próximo jogo. Vamos observar o desgaste para escalar o time”, afirmou.

O volante Richard e o meia Junior Sornoza retornam ao time contra o Ceará. Já o lateral-direito Léo será opção no banco. Já o volante Dodi não foi relacionado para a partida. O técnico Marcelo Oliveira não quis confirmar a escalação, pois quer esperar para ver o desgaste dos jogadores.

Do outro lado, o Fluminense chega motivado para enfrentar os cearenses. Mesmo com muitos desfalques, os tricolores venceram o Palmeiras no meio de semana. Para o confronto deste sábado, o técnico Marcelo Oliveira poderá escalar o que tem melhor no elenco.

Outro fator apontado por Edinho como motivador é o estádio Presidente Vargas. Neste ano, o Ceará atuou oito vezes no local e venceu sete. “A equipe aqui faz um jogo bom. É um estádio apertado, faz um caldeirão, uma pressão boa. Tomara que a gente possa manter essa média de aproveitamento. A gente espera que o torcedor venha encher o PV”, declarou.

Para Edinho, o Ceará vem em uma crescente dentro da Série A. “A gente sabe que na Série A os jogos são mais complicados, mais difíceis, mas acho que a equipe está em uma crescente boa, mostrou isso contra o Sport e contra o Inter, apesar de não ter ganhado”, disse.

Edinho fica na vaga do suspenso Richardson. Juninho Quixadá atuou na vaga de Reina, enquanto Cardona e Leandro Carvalho formaram o trio de ataque ao lado de Arthur.

No Ceará, o técnico Lisca teve a semana livre para trabalhar e deve promover quatro estreias na equipe. O volante Edinho, o meia Juninho Quixadá e os atacantes Cardona e Leandro Carvalho treinaram entre os titulares.

Sem perder desde que voltou aos gramados após a Copa do Mundo, o Fluminense quer manter o bom momento neste sábado, quando terá pela frente o Ceará, no Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro. Enquanto os cariocas buscam subir na classificação e encostar nos líderes, os donos da casa tentam sair da lanterna da Série A.

Ceará e Fluminense se enfrentam neste sábado (28), no Estádio Presidente Vargas, às 16h, pelo Campeonato Brasileiro. O confronto é válido pela 16ª rodada da competição.