Lanterna, Ceará enfrenta embalado Fluminense no Presidente Vargas

Em momentos opostos e distantes na tabela, Ceará e Fluminense se enfrentam neste sábado (28), às 16h, no estádio Presidente Vargas, em jogo que abre a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vozão é o lanterna da competição, com apenas um triunfo e oito pontos ganhos. Do outro lado, o Tricolor vive bom momento: vem de duas vitórias consecutivas e está invicto no período pós-Copa.

O último encontro entre as equipes aconteceu pelo segundo turno do Brasileirão 2011. Naquela ocasião, o Fluminense venceu o Ceará por 2 a 1 no mesmo palco da partida deste sábado. Rafael Sóbis marcou duas vezes para o time carioca, enquanto Felipe Azevedo descontou.

Ao todo, Ceará e Fluminense se enfrentam em 23 oportunidades, com 13 vitórias tricolores, cinco empates e seis triunfos cearenses. No quesito gols marcados, o time carioca leva vantagem: 49 contra 21.

A arbitragem do confronto fica por conta de Leandro Bizzio Marinho, de São Paulo. Ele terá como assistentes Daniel Luis Marques e Daniel Paulo Zioll, ambos também paulistas.

Motivado, Ceará quer surpreender o Flu

Mesmo na lanterna, o Ceará está motivado para o confronto deste sábado. Isso porque a equipe ganhou sete das oito partidas que disputou atuando no Presidente Vargas, em 2018. Além disso, o Vozão conquistou a sua primeira vitória no Braisileirão duas rodadas atrás, diante do Sport.

"A equipe aqui faz um jogo bom. É um estádio apertado, faz um caldeirão, uma pressão boa. Tomara que a gente possa manter essa média de aproveitamento. A gente espera que o torcedor venha encher o PV. A gente sabe que na Série A os jogos são mais complicados, mais difíceis, mas acho que a equipe está em uma crescente boa, mostrou isso contra o Sport e contra o Inter, apesar de não ter ganhado", disse o volante Edinho.

O técnico Lisca deve promover algumas mudanças em relação ao time que perdeu para o Internacional no Beira-rio. O volante Edinho, o meia Juninho Quixadá e os atacantes Cardona e Leandro Carvalho treinaram entre os titulares e têm chances de começarem jogando contra o Flu.

Assim, o Ceará deve ir a campo com: Everson; Samuel Xavier, Tiago Alves, Luiz Otávio e João Lucas; Edinho, Fabinho e Juninho Quixadá; Jown Cardona, Arthur e Leandro Carvalho.

Flu busca manter série invicta pós-Copa

Desde que o técnico Marcelo Oliveira assumiu o Fluminense, cerca de um mês atrás, o Fluminense vem numa crescente no Brasileiro. Até o momento, foram apenas três jogos – empate contra o Vasco e vitórias contra Sport e Palmeiras – mas a melhora é nítida. Caso vença, o Tricolor encosta de vez no G-6 – atualmente é o nono colocado, com 21 pontos.

Um dos pilares do Fluminense, o atacante Pedro vem despertando interesses de diversos clubes do exterior. O Bordeaux, da França, ofereceu 8,5 milhões de euros (R$ 39,6 milhões) pelo atacante, que é o atual artilheiro do Brasileirão com nove gols. Entretanto, a diretoria tricolor refutou fazer acordo por considerar o valor baixo.

Em relação ao time que vai a campo, o Tricolor terá os retornos de Richard e Sornoza, que cumpriram suspensão contra o Palmeiras. Por outro lado, o volante Dodi sequer viajou com a delegação para Fortaleza. Ele ficou no Rio de Janeiro treinando com os demais do elenco que não foram relacionados.

Desta forma, o Fluminense deve ir a campo com: Julio Cesar, Gilberto, Gum, Digão e Ayrton Lucas; Richard, Matheus Norton, Jadson e Junior Sornoza; Marcos Júnior e Pedro.