Ceará é superior, vence Fluminense e deixa lanterna do Brasileirão

O Ceará conquistou uma excelente vitória por 1 x 0, contra o Fluminense, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time da casa saiu momentaneamente da lanterna do campeonato, com o gol marcado por Leandro Carvalho, empurrando o Atlético Paranaense para a última colocação. O Fluminense freou o bom momento pós-copa e estacionou na nona colocação.

Lisca avisou e o Ceará obedeceu

Antes do jogo, o técnico Lisca disse que o Ceará jogaria pra cima do Fluminense, de forma agressiva e foi o que ocorreu. No começo do jogo, Pedro perdeu uma boa oportunidade de gol, em cruzamento de Sornoza. Parecia que o Flu mostraria seu bom momento vivido em campo, mas só o Ceará dominou as ações.

Aos doze minutos, João Lucas quase fez um golaço de fora da área, com a bola tirando tinta da trave. O Ceará começou a explorar os espaços entre a zaga e o meio campo tricolor e aos trinta e dois, Juninho Quixadá cortou Digão e finalizou na trave. Oito minutos depois, Leandro Carvalho finaliza de longe e Julio César espalma, no decorrer do lance, Leandro recebeu a bola novamente, driblou Gilberto e Gum e marcou o gol do Ceará, com um chute de bico. No fim do primeiro tempo, Pedro perdeu mais uma boa oportunidade, com o chute cortado em cima da linha.

Segundo tempo ruim e sem emoções

O Fluminense entrou na segunda etapa com Luciano e Everaldo, tentando equilibrar o jogo na velocidade, mas o problema do time era na criação das jogadas. O Ceará se postou para explorar o contra ataque e o Fluminense teve dificuldades para penetrar na zaga Cearense.

O único lance de perigo foi uma finalização de Everaldo, que sozinho, chutou na rede pelo lado de fora. O time do Ceará travou a partida, cometendo muitas faltas e levando cinco cartões amarelos. O Fluminense, que vinha de duas vitórias seguidas, não teve competência para vazar o goleiro Éverson.

Na próxima rodada, o Ceará encara o Paraná na Vila Capanema, já o Fluminense enfrentará o Bahia no Maracanã.

Após a copa, o Ceará apostou na torcida no Presidente Vargas e venceu seu segundo jogo seguido como mandante.

O Fluminense, que venceu seus dois jogos como visitante no Nordeste, contra Vitória e Sport, amargou a vitória.