Milton Cruz critica arbitragem e lamenta expulsões em derrota do Figueirense

O Figueirense perdeu a oportunidade de garantir três pontos nesta sexta-feira (27) pela 18ª rodada da Série B após o Paysandu derrotar o time catarinense em sua casa, no estádio Curuzu, por 2 a 0. Com gols de Pedro Carmona e Dionathã, o time ocupa a 10ª colocação com 24 pontos. Já o alvinegro, em terceiro com 28. Milton Cruz, técnico do Figueirense, lamentou as duas expulsões em seu time e garantiu que o resultado poderia ter sido diferente em outra circunstância.

No primeiro tempo, o time da casa tentou pressionar o rival, Thomaz chutou de fora da área, mas Denis espalmou. O alvinegro pouco levava perigo, como na chance de Henan, parado pelo zagueiro Edimar. Já perto do final da primeira etapa, o Paysandu conseguiu o domínio e teve duas boas oportunidades para abrir o placar, exigindo bom trabalho do goleiro adversário.

Na segunda etapa, o time da casa ainda manteve a pressão. Logo, aos cinco minutos, Pedro Carmona recebe passe de Nando, que veio pelo lado direito e mandou para Pedro na área, que cabeceou para as redes. Após o gol, o Figueirense cresceu e foi para cima, pressionou e segurou a bola, com Gustavo Ferrareis, mas o goleiro Renan Rocha evitou. Aos 34, discussões e conflitos do lado do time preto e branco. Ferrareis tomou vermelho após agressão em adversário e André Luis também recebeu ao provocar o árbitro. Na confusão, até o goleiro reserva Alisson, que estava no banco, recebeu cartão vermelho. No final do jogo, Dionathã acabou cobrando pênalti após Thomaz sofrer falta na área de Matheus Sales, ampliando em 2 a 0 o resultado. Em seguida, o jogador foi expulso pela comemoração. Com muitas expulsões e brigas, o resultado acabou sendo melhor para o time da casa.

O técnico do Figueirense, Milton Cruz, além de ver seu time amargar a derrota, teve duas expulsões. Para ele, Paysandu teve sorte ao fazer primeiro gol "Acho que o primeiro tempo não foi um grande primeiro tempo, mas o segundo tempo a gente foi em busca da vitória, que era o que a gente queria, mas acabou tomando gol. Denis tentou, se esticou todo pra fazer a defesa mas futebol tem dessas coisas. Depois acabamos sendo prejudicados com a expulsão dos dois jogadores. Acho que se os dois estivessem em campo, a gente poderia ter tido um resultado melhor, mas vamos levantar a cabeça e bola para frente. O Figueirense joga né, a equipe do Paysandu foi uma equipe aguerrida. Deu sorte de fazer gol em um vacilo nosso. Sabemos da dificuldade, campeonato é assim, vamos voltar pra casa, recuperar nossos jogadores, jogar contra o CRB e buscar nosso lugar" afirmou o treinador.

Milton, além de mostra-se insatisfeito com a arbitragem, também criticou o calendário do campeonato. "Eu joguei futebol, vocês também sabem, revolta algumas coisas. Desde o começo do jogo, faltinha aqui, lance pra lá, pra cá. Uma hora chamei ele ali, falou que iria apitar para os dois lados. Mas não foi isso que nós vimos. Também, calendário é brincadeira, só no Brasil. Como pode você jogar numa terça-feira, jogar em uma sexta-feira, cruzar o Brasil. País não é pequeno, tem que ter mentalidade pra fazer uma coisa dessa. Mas não é desculpa" disse Milton.

O próximo desafio do Figueirense é o CRB, pela 19ª rodada da Série B na terça-feira (31) às 19h15, no estádio Orlando Scarpelli. Já o Paysandu enfrenta o Atlético-GO, também na terça, às 21h30, no estádio Olímpico.