Fortaleza passa por Juventude com autoridade e amplia vantagem na liderança da Série B

Juventude e Fortaleza se enfrentaram na tarde deste sábado, no Alfredo Jaconi, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. E foi a equipe visitante que levou a melhor, vencendo com autoridade pelo placar de 3 a 0.

O Juventude iniciou a partida pressionando. Aos seis minutos, a equipe já estava na quarta cobrança de escanteio consecutiva. Aos nove, Felipe Mattioni Aproveitou rebote e mandou forte da entrada da área, fazendo a bola passar perto da trave de Marcelo Boeck.

A primeira chegada perigosa do Fortaleza foi aos 16 minutos. Marcinho aproveitou a falha na defesa da equipe gaúcha e tentou cruzar na área. O goleiro Matheus desviou para afastar e no rebote a zaga tirou.

Aos 22, o Juventude teve sua melhor oportunidade até então. Pará cruzou na medida para Elias, que cabeceou muito perto do gol. Alguns minutos depois, após cobrança de escanteio, a bola sobrou na área, mas Bertotto não conseguiu a finalização.

Apesar da pressão da equipe gaúcha, foi o Fortaleza que saiu na frente. Aos 28, Adalberto estava livre na área e aproveitou o cruzamento de Éderson, subindo para mandar pro gol de cabeça. Aos 38, Éderson, estreante da tarde, recebeu de Felipe e chutou cruzado, sem chances para Matheus, ampliando a vantagem no Jaconi.

Na segunda etapa, o Juventude encontrava dificuldades para escapar da marcação adversária, mas atrás no placar, a equipe precisava ir ao ataque. Aos 13 minutos, Leandro Lima tabelou com Bertotto e ficou na cara do gol, mas Boeck fez grande defesa. Aos 18, Felipe Mattioni cruzou da esquerda e Ricardo Jesus desviou na primeira trave, mandando em cima da defesa. Aos 24, ele fez o giro na área e mandou a bola na trave.

Aos 28, o Fortaleza apareceu novamente, no contra-ataque. Marcinho avançou pela esquerda e deixou para Marlon finalizar. Matheus se esticou e evitou o terceiro gol.

Aos 38’ o goleiro Matheus Cavichioli derrubou Marcinho na intermediária e foi expulso. Como já havia feito a terceira substituição, Bertotto foi para o gol. Na cobrança de falta, ele espalmou a bola para fora, mandando para escanteio. Foi na oportunidade que o Fortaleza cobrou e Getterson mandou pro gol.

O Juventude caiu para a 13ª colocação, e tem 23 pontos ganhos. Na próxima rodada enfrenta o CSA, às 21h30 da sexta-feira (3), no estádio Rei Pelé. Já o Fortaleza é líder, com 34 pontos. No próximo sábado (4), a equipe recebe o Coritiba, às 16h30, no Castelão.