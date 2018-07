Paysandu derrota Figueirense em jogo com quatro expulsos

O Paysandu venceu o Figueirense, por 2 a 0, nessa sexta-feira (27), no estádio do Curuzu, em Belém, pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados no segundo tempo, pelo meia Pedro Carmona e o atacante Dionathã.

Com a postura bem mais ofensiva, o Papão ditou o ritmo do primeiro tempo. O Figueira apresentou dificuldades para furar a defesa do adversário, só conseguiu criar apenas duas oportunidades e teve seu goleiro como principal destaque do time.

Os mandantes começaram a partida indo ao ataque, pressionando, e logo com três minutos Thomaz fez a primeira finalização, um chute pela esquerda que Denis espalmou. Aos 30, depois de um escanteio, a bola sobrou para Mike, que tentou de calcanhar na entrada da pequena área e obrigou o goleiro alvinegro a fazer grande defesa.

13 minutos depois, já no fim da primeira etapa, o Alviceleste perdeu outra chance clara, dessa fez com Claudinho, que arriscou um chute forte pela direita, novamente defendido pelo arqueiro Denis.

No inicio do segundo tempo o Papão do Curuzu conseguiu o seu primeiro gol. Nando cruzou pela direita e Pedro Carmona abriu o placar de cabeça, aos cinco, após subir sozinho entre os zagueiros. A primeira tentativa de resposta do Furacão do Estreito veio aos 29, com uma finalização perigosa de Gustavo Ferrares, que foi defendida,com os pés, por Renan Rocha.

Um fator decisivo do confronto aconteceu com 34 minutos, após três jogadores de Figueira serem expulsos em sequência . O meia Gustavo Ferrareis levou o cartão vermelho por falta, André Luis, que tinha acabado de entrar, e Alisson, que estava no banco de reservas, também foram punidos por reclamarem da decisão do árbitro.

Mesmo com os desfalques, o alvinegro foi em busca do empate nos instantes finais, porém terminou levando o segundo gol, após pênalti de Matheus Sales em Thomaz, já nos acréscimos. Na cobrança Dionathã marcou e também acabou sendo expulso, devido a comemoração.

O resultado afasta o Bicolor da zona do rebaixamento, deixando o clube com 24 pontos e em 10º lugar. O Furacão permanece com 28 e na terceira colocação do campeonato.

As duas equipes retornam a campo na próxima terça-feira (31), para a 19ª rodada do Brasileiro. Às 19h15, o Figueirense recebe o CRB, no estádio Orlando Scarpelli. Mais tarde,às 21h30, o Paysandu enfrenta, fora de casa, o Atlético-GO, no Estádio Olímpico.