Libertadores: Conmebol confirma partida entre Santos e Independiente para o Pacaembu

A Conmebol confirmou nesta sexta-feira (27), em seu site oficial, o local do jogo entre Santos e Independiente, pelas oitavas de final da Libertadores. E o palco da partida será o Estádio do Pacaembu, em São Paulo. A partida será no dia 28 de agosto, às 21h45 (de Brasilia).

Essa será a segunda vez que o Alvinegro Praiano jogará no Pacaembu pela Libertadores deste ano. O primeiro jogo foi diante do Nacional, do Uruguai, na fase de grupos e terminou com a vitória dos santistas por 3 a 1 e o destaque daquele jogo foi o jovem Rodrygo.

Na Vila Belmiro, o Peixe mandou dois jogos. Diante do Estudiantes, na vitória por 2 a 0 e no empate em 0 a 0 com o Real Garcilaso.

Caso o Santos consiga à classificação para as quartas de final da Libertadores, mais jogos devem ser realizados entre o Pacaembu e Vila Belmiro.