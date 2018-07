São Paulo esbarra no desafio de não conseguir repetir escalações no Campeonato Brasileiro

Desde da volta do Campeonato Brasileiro após a parada da Copa do Mundo o São Paulo vem sofrendo com a indisciplina de seu grupo. Só ficando atrás do Palmeiras, que tem 52 cartões amarelos, o Tricolor paulista é o segundo time que mais é punido com cartões na competição.

Com 46 cartões agregados, o técnico Diego Aguirre vem tendo dificuldades de repetir escalações nas últimas três rodadas. Na primeira rodada após a volta do Mundial, o treinador escalou o elenco contra o Flamengo que estava sendo cotado para ser o time principal. A escalação era : Sidão, Éder Militão, Arboleda, Anderson Martins, Reinaldo, Hudson, Jucilei, Nenê, Rojas, Everton e Diego Souza.

No jogo seguinte, o São Paulo teve o Corinthians pela frente e esbarrou com a ausência de jogadores importantes como Everton e Sidão. Tendo que escalação inesperada, Aguirre colocou Reinaldo, um lateral de origem, para ficar na frente na posição do Everton. E acabou dando certo, pois o Tricolor arrancou uma bela vitoria de três a em um clássico paulista histórico.

Contra o Grêmio, em Porto Alegre, Hudson, Militão e Arboleda levaram o terceiro cartão amarelo e vão desfalcar o São Paulo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte. E pela quarta vez, Aguirre se vê no desafio de montar uma quarta escalação pois perdeu seus titulares pelos cartões amarelos.