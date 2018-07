Boa Esporte vence Sampaio Corrêa em casa e segue na últimaposição

Na noite deste sábado (28), Boa Esporte e Sampaio Corrêa se enfrentaram no Municipal de Varginha pela 18ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mesmo com a vitória, os mineiros permanecem na lanterna da competição. A situação do tricolor do Maranhão também permanece a mesma, segue sendo o vice-lanterna do campeonato.

A qualidade demostrada em campo traduz a situação das equipes no campeonato, um início de jogo com pouca técnica, mas muita vontade dos jogadores. O Sampaio Corrêa iniciou melhor a partida, mas não teve chances claras de gol, tanto que quem saiu na frente do marcador foi a equipe mandante. Aos 12 minutos, em jogada pela direita, o lateral Hélder Maurílio tabelou com Douglas e bateu forte, a bola desviou no zagueiro Fredson do time adversário e matou o goleiro Andrey. Logo após o gol a equipe do Maranhão não sentiu o golpe, aos 21 da primeira etapa, em lance de bola parada, Uilliam testou firme sozinho na pequena área para empatar a partida. A equipe da casa ainda teve uma boa chance aos 28 minutos com Daniel, mas Andrey evitou o gol praticando ótima defesa. O primeiro tempo teve apenas um minuto de acréscimo, já que a partida não teve interrupções.

O segundo tempo iniciou como o primeiro, sem qualidade, mas com os times querendo a vitória, o domínio que a equipe maranhense teve na primeira etapa não se via mais, o Boa Esporte equilibrou a partida e passou a tomar a rédeas do jogo. Logo aos oito minutos, Bruno Moura quase fez para o Sampaio Corrêa, mas a bola bateu no travessão. Aos 26, Sobral também teve uma boa chance para virar o jogo, mas a bola passou assustando o goleiro Fabrício. Depois das chances perdidas pelo time maranhense, a equipe mineira foi letal, criou e aproveitou. Aos 26 minutos, Machado aproveitou o cruzamento de Bruno Tubarão e colocou o Boa Esporte na frente do placar novamente. Não demorou muito para a equipe de Minas ampliar o marcador, aos 30, Baggio fez jogada pela direita e cruzou rasteiro, Kaio Cristian foi oportunista e fez o terceiro. Com o resultado em mãos, a equipe mineira administrou o placar aguardando o final da partida.

Com o resultado, o Boa Esporte vai a 13 pontos, permanecendo na lanterna do campeonato. Já o Sampaio Corrêa, chega aos 16 pontos, ficando na vice-lanterna, e vê a equipe de Minas se aproximar na pontuação.

O Boa esporte volta a campo na próxima sexta-feira (03), diante do Oeste, fora de casa. Já o Sampaio Corrêa joga em casa no próximo sábado (04), contra o Criciúma.